Квартирні аферисти видурили в лучанина на майже 7 тисяч гривень
Сьогодні, 19:28
53-річного лучанина ошукали на 6,7 тисяч гривень.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Заява надійшла від 53-річного лучанина про те, що невідома особа під приводом отримання завдатку за місячну оплату коштів за оренду квартири в Луцьку, заволоділа грошима в сумі 6,7 тисяч гривень.
Гроші перерахували через термінал самообслуговування на банківський рахунок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Заява надійшла від 53-річного лучанина про те, що невідома особа під приводом отримання завдатку за місячну оплату коштів за оренду квартири в Луцьку, заволоділа грошима в сумі 6,7 тисяч гривень.
Гроші перерахували через термінал самообслуговування на банківський рахунок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Квартирні аферисти видурили в лучанина на майже 7 тисяч гривень
Сьогодні, 19:28
На Волині хлопця кинули на гроші інтернет-шахраї
Сьогодні, 19:10
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 липня
Сьогодні, 19:00