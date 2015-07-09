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Квартирні аферисти видурили в лучанина на майже 7 тисяч гривень

Квартирні аферисти видурили в лучанина на майже 7 тисяч гривень
53-річного лучанина ошукали на 6,7 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Заява надійшла від 53-річного лучанина про те, що невідома особа під приводом отримання завдатку за місячну оплату коштів за оренду квартири в Луцьку, заволоділа грошима в сумі 6,7 тисяч гривень.

Гроші перерахували через термінал самообслуговування на банківський рахунок.

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Теги: гроші, шахраї, кримінал
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