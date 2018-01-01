Аварія у Луцьку: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 18:51
У Луцьку на перехресті вулиць В'ячеслава Хурсенка та Гетьмана Мазепи сталася аварія.
Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомив Віктор Громов.
"Чергове ДТП на перехресті Хурсенка Мазепи", - йдеться у дописі чоловіка.
Так, ВАЗ молочного кольору врізався у сіру іномарку.
Обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень: у ВАЗа розбитий передній бампер, капот, погнуте ліве крило, а в іномарки пошкоджене ліве крило і двері.
На місці працюють поліцейські. За попередньою інформацією в ДТП ніхто не постраждав.
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Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомив Віктор Громов.
"Чергове ДТП на перехресті Хурсенка Мазепи", - йдеться у дописі чоловіка.
Так, ВАЗ молочного кольору врізався у сіру іномарку.
Обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень: у ВАЗа розбитий передній бампер, капот, погнуте ліве крило, а в іномарки пошкоджене ліве крило і двері.
На місці працюють поліцейські. За попередньою інформацією в ДТП ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ярик то ппц!
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