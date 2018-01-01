Аварія у Луцьку: зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомив Віктор Громов.



"Чергове ДТП на перехресті Хурсенка Мазепи", - йдеться у дописі чоловіка.



Так, ВАЗ молочного кольору врізався у сіру іномарку.



Обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень: у ВАЗа розбитий передній бампер, капот, погнуте ліве крило, а в іномарки пошкоджене ліве крило і двері.



На місці працюють поліцейські. За попередньою інформацією в ДТП ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць В'ячеслава Хурсенка та Гетьмана Мазепи сталася аварія.Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомив"Чергове ДТП на перехресті Хурсенка Мазепи", - йдеться у дописі чоловіка.Так, ВАЗ молочного кольору врізався у сіру іномарку.Обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень: у ВАЗа розбитий передній бампер, капот, погнуте ліве крило, а в іномарки пошкоджене ліве крило і двері.На місці працюють поліцейські. За попередньою інформацією в ДТП ніхто не постраждав.

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