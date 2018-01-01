вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія у Луцьку: зіткнулися дві автівки. ФОТО

Аварія у Луцьку: зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць В'ячеслава Хурсенка та Гетьмана Мазепи сталася аварія.

Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомив Віктор Громов.

"Чергове ДТП на перехресті Хурсенка Мазепи", - йдеться у дописі чоловіка.

Так, ВАЗ молочного кольору врізався у сіру іномарку.

Обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень: у ВАЗа розбитий передній бампер, капот, погнуте ліве крило, а в іномарки пошкоджене ліве крило і двері.

На місці працюють поліцейські. За попередньою інформацією в ДТП ніхто не постраждав.

Аварія у Луцьку: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулися дві автівки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дтп, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ярик то ппц!
Відповісти
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині хлопця кинули на гроші інтернет-шахраї
Сьогодні, 19:10
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 липня
Сьогодні, 19:00
Аварія у Луцьку: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 18:51
Прийди у костюмі супергероя Marvel та отримай подарунок у Premier City*
Сьогодні, 18:42
МакДональдз відповів Луцькраді щодо відкриття закладу
Сьогодні, 18:23
Схожі новини
Перебігала на червоне: у Луцьку тролейбус наїхав на жінку. ФОТО Перебігала на червоне: у Луцьку тролейбус наїхав на жінку. ФОТО
Сьогодні, 18:03
Повідомили стан постраждалих у моторошній нічній аварії на Волині Повідомили стан постраждалих у моторошній нічній аварії на Волині
02 липень, 22:53
На Рівненщині перекинувся автобус: постраждало семеро людей. ФОТО. ВІДЕО На Рівненщині перекинувся автобус: постраждало семеро людей. ФОТО. ВІДЕО
02 липень, 04:37
У центрі Луцька легковик збив велосипедиста. ФОТО У центрі Луцька легковик збив велосипедиста. ФОТО
01 липень, 22:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 липня
Сьогодні, 20:05
 0
«Інвестор» пропонує придбати житло за старими цінами до 1 серпня*
Сьогодні, 20:00
 0
Три тисячі підписів «за»: у Луцьку на Львівській хочуть облаштувати сучасний ринок
Сьогодні, 19:42
 0
Квартирні аферисти видурили в лучанина на майже 7 тисяч гривень
Сьогодні, 19:28
 0
На Волині хлопця кинули на гроші інтернет-шахраї
Сьогодні, 19:10
 0
Медіа
відео
1/8