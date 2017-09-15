Три тисячі підписів «за»: у Луцьку на Львівській хочуть облаштувати сучасний ринок

Григорієм Недопадом, аби обговорити це питання.



Зустріч відбулася у вівторок, 3 липня.



Підприємці пригадали, що



Однак люди не стали чекати на дії мерії та знайшли приватну територію на Львівській. Поспілкувавшись із її власником, домовилися про те, що він зведе 19 МАФів, а підприємці візьмуть їх в оренду. Тож спільно підготували необхідну документацію, розробили план, благоустрій тощо. Є лише троє сусідів, які виступають проти встановлення контейнерів, і 3000 підписів мешканців району за розміщення ринку.



Юрист Богдана Боднарчук, яка представляє інтереси підприємців, зауважила, що проект пройшов погодження управління архітектури і розроблений з дотриманням усіх вимог законодавства.



«Згода сусідів, до слова, не обов’язкова, коли йдеться про розміщення тимчасових споруд. Ми пробували «достукатися» до них, поговорити, однак люди – проти, але причину не називають. Один із сусідів навіть сказав: «Там має бути лише одноповерховий будинок. Крапка». Це смішно. Сусід не має права диктувати, що буде на твоїй землі», - наголосила вона.



За словами юриста, район активно розбудовується, проте там немає ніякої інфраструктури: ні хороших продуктових магазинів, ні ветаптеки, ні перукарні.



Натомість заступник мера Григорій Недопад каже, що контейнери не можуть встановити на Львівській, 112, адже немає дозволу сусідів. Він заявив, що у такому разі кожен зможе облаштувати ринок на своїй земельній ділянці.



«Міська влада не може вирішувати приватні питання щодо пошуку нового місця для підприємців. Завтра засідання виконкому, де будуть розглядати питання про розміщення 19 МАФів. Приходьте і доводьте свою позицію. Зараз я вам нічого говорити не буду», - додав Недопад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку підприємці, котрі хочуть розмістити тимчасові споруди на Львівській, 112 зустрілися з заступником міського голови, аби обговорити це питання.Зустріч відбулася у вівторок, 3 липня.Підприємці пригадали, що у вересні 2017 року, коли їх відселяли із ринку на Львівській, де виросла багатоповерхівка «Сафрон», у міській раді обіцяли знайти вільну ділянку.Однак люди не стали чекати на дії мерії та знайшли приватну територію на Львівській. Поспілкувавшись із її власником, домовилися про те, що він зведе 19 МАФів, а підприємці візьмуть їх в оренду. Тож спільно підготували необхідну документацію, розробили план, благоустрій тощо. Є лише троє сусідів, які виступають проти встановлення контейнерів, і 3000 підписів мешканців району за розміщення ринку.Юрист, яка представляє інтереси підприємців, зауважила, що проект пройшов погодження управління архітектури і розроблений з дотриманням усіх вимог законодавства.«Згода сусідів, до слова, не обов’язкова, коли йдеться про розміщення тимчасових споруд. Ми пробували «достукатися» до них, поговорити, однак люди – проти, але причину не називають. Один із сусідів навіть сказав: «Там має бути лише одноповерховий будинок. Крапка». Це смішно. Сусід не має права диктувати, що буде на твоїй землі», - наголосила вона.За словами юриста, район активно розбудовується, проте там немає ніякої інфраструктури: ні хороших продуктових магазинів, ні ветаптеки, ні перукарні.Натомість заступник мера Григорій Недопад каже, що контейнери не можуть встановити на Львівській, 112, адже немає дозволу сусідів. Він заявив, що у такому разі кожен зможе облаштувати ринок на своїй земельній ділянці.«Міська влада не може вирішувати приватні питання щодо пошуку нового місця для підприємців. Завтра засідання виконкому, де будуть розглядати питання про розміщення 19 МАФів. Приходьте і доводьте свою позицію. Зараз я вам нічого говорити не буду», - додав Недопад.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію