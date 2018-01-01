На Житомирщині затримали вантажівку «нафаршировану» мішками з бурштином
Сьогодні, 21:03
Вантажівку, в якій перевозили 80 мішків бурштину, затримали на Житомирщині.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко, - інформує УНН.
Зазначається, що автомобіль Renault Master зупинили під час профілактичних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху на автодорозі "Васьковичі - Шепетівка" на території Ємільчинського району. В кузові вантажівки поліцейські виявили 80 мішків бурштину.
"Нині на місці події працюють спецпризначенці поліції та слідчо-оперативні групи Ємільчинського відділення та ГУНП. Правоохоронці з'ясовують походження та призначення вантажу", - написав Печененко.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко, - інформує УНН.
Зазначається, що автомобіль Renault Master зупинили під час профілактичних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху на автодорозі "Васьковичі - Шепетівка" на території Ємільчинського району. В кузові вантажівки поліцейські виявили 80 мішків бурштину.
"Нині на місці події працюють спецпризначенці поліції та слідчо-оперативні групи Ємільчинського відділення та ГУНП. Правоохоронці з'ясовують походження та призначення вантажу", - написав Печененко.
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