На Житомирщині затримали вантажівку «нафаршировану» мішками з бурштином





Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко, - інформує



Зазначається, що автомобіль Renault Master зупинили під час профілактичних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху на автодорозі "Васьковичі - Шепетівка" на території Ємільчинського району. В кузові вантажівки поліцейські виявили 80 мішків бурштину.



"Нині на місці події працюють спецпризначенці поліції та слідчо-оперативні групи Ємільчинського відділення та ГУНП. Правоохоронці з'ясовують походження та призначення вантажу", - написав Печененко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вантажівку, в якій перевозили 80 мішків бурштину, затримали на Житомирщині.Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУНП у Житомирській області, - інформує УНН Зазначається, що автомобіль Renault Master зупинили під час профілактичних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху на автодорозі "Васьковичі - Шепетівка" на території Ємільчинського району. В кузові вантажівки поліцейські виявили 80 мішків бурштину."Нині на місці події працюють спецпризначенці поліції та слідчо-оперативні групи Ємільчинського відділення та ГУНП. Правоохоронці з'ясовують походження та призначення вантажу", - написав Печененко.

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