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На Волині у браконьєрів вилучили 44 сітки

На Волині у браконьєрів вилучили 44 сітки
У червні Волинський рибоохоронний патруль вилучив у браконьєрів 58 кілограмів риби та 44 сітки.

В результаті рейдів було викрито 105 порушень природоохоронного законодавства, - інформує прес-служба Держрибагентства України у Волинській області.

За місяць патрульними було затримано 98 порушників, які завдали збитків рибному господарству на суму 13 246 грн. Відтак, по 43 справах матеріали були направлені в суди для вирішення питання про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

Для прикладу, 12 червня на річці Турія, поблизу с. Бузаки Камінь-Каширського району зловили чоловіка, який незаконно ловив рибу трьома сітками.

Також 23 червня було зафіксовано факт браконьєрства у ставку поблизу с. Хорів Локачинського району. Двоє громадян здійснювали лов риби з гумового човна, використовуючи три сітки. В результаті порушники завдали збитків рибному господарству на суму 4 080 грн.


Довідкова інформація:
Нагадуємо, що заборонено ловити водні біоресурси, використовуючи при цьому вибухові і отруйні речовини, електрострум, колючі знаряддя, вогнепальну, пневматичну зброю, промислові та інші знаряддя лову, виготовлені із сіткоснастевих матеріалів, а також способом багріння та спорудження гаток (відповідно до Правил любительського і спортивного рибальства). Дозволена добова норма вилову риби на одну особу становить три кілограми.


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Теги: браконьєри, риба, порушники
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