4 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження колишній генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання, заслужений лікар України Григорій Ващилін (на фото), екс-радник луцького міського голови Борис Сорока та журналіст Олександр Стеренчук.
Іменинники цього дня - Терентій, Микита, Максим, Георгій, Олексій, Павло, Микола, Юліан, Іван, Федір, Василина та Анастасія.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, довголіття і життєвих перемог.
В Україні сьогодні професійне свято відзначають судові експерти. Зичимо їм професійного росту та успіхів у їхній роботі.
4 липня 1944 року Турійськ був визволений від німців.
Рішенням Луцької міської ради від 04.07.2007 заслуженому журналісту України, багаторічному редактору найтиражнішої на Волині газети «Волинь-нова» Степану Сачуку присвоєне звання «Почесний громадянин Луцька».
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Іменинники цього дня - Терентій, Микита, Максим, Георгій, Олексій, Павло, Микола, Юліан, Іван, Федір, Василина та Анастасія.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, довголіття і життєвих перемог.
В Україні сьогодні професійне свято відзначають судові експерти. Зичимо їм професійного росту та успіхів у їхній роботі.
4 липня 1944 року Турійськ був визволений від німців.
Рішенням Луцької міської ради від 04.07.2007 заслуженому журналісту України, багаторічному редактору найтиражнішої на Волині газети «Волинь-нова» Степану Сачуку присвоєне звання «Почесний громадянин Луцька».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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