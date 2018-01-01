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4 липня на Волині: гортаючи календар

4 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження колишній генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання, заслужений лікар України Григорій Ващилін (на фото), екс-радник луцького міського голови Борис Сорока та журналіст Олександр Стеренчук.

Іменинники цього дня - Терентій, Микита, Максим, Георгій, Олексій, Павло, Микола, Юліан, Іван, Федір, Василина та Анастасія.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, довголіття і життєвих перемог.

В Україні сьогодні професійне свято відзначають судові експерти. Зичимо їм професійного росту та успіхів у їхній роботі.

4 липня 1944 року Турійськ був визволений від німців.

Рішенням Луцької міської ради від 04.07.2007 заслуженому журналісту України, багаторічному редактору найтиражнішої на Волині газети «Волинь-нова» Степану Сачуку присвоєне звання «Почесний громадянин Луцька».

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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