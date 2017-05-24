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Забутий і непотрібний: на Волині бюст поневіряється 33 роки. ВІДЕО

Забутий і непотрібний: на Волині бюст поневіряється 33 роки. ВІДЕО
У Маневицькому районі бережуть пам’ять про легендарного волинянина.

Директор Маневицького краєзнавчого музею Петро Хомич розповів історію про забутий бюст, - інформує 12 канал.

Іван Григорович Сокол до 1944 року був кулеметником в Українській повстанській армії. Після визволення території України від військ Нацистської Німеччини, вступив до лав Радянської армії та продовжив боротьбу. За визволення Польщі удостоєний звання Героя Радянського Союзу. В шістдесятих роках у ресторані в Колках його сильно побили п’яні енкаведисти, внаслідок чого той помер. Вже в сімдесяті жителі Старого Чарторийська вирішили вшанувати земляка пам’ятником, проте перша спроба скульптора виявилася невдалою.

Спеціально для дружини зробили нову, більш схожу скульптуру. Перший, невдалий варіант сховали на колгоспному складі. Після розвалу колгоспу його переховували в підвалі Воздвиженського монастиря.

Працівники музею цю скульптуру в експозиції виставити не можуть через несхожість із оригіналом. Облікувати якось інакше – теж. Сподіваються, що хтось приїде та забере цей витвір радянського мистецтва собі у колекцію. А краєзнавцям – не завадить матеріальна допомога.





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Теги: пам’ятник, бюст, Волинь
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