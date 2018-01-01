Лучанин знявся у рекламі проекту відомого бренду

Дмитро Микитенко знявся в рекламі одного з найстарших та найвідоміших французьких коньячних домів «Hennessy».



Про це розповів польський художник Блажей Русин, коли під час лекції про графіті та дизайн наводив приклад співпраці відомих райтерів із популярними світовими торговими марками, - пише



У квітні компанія презентувала стріт-арт-гід, до якого потрапив і лучанин Дмитро Микитенко.



«Діма Микитенко — найяскравіший представник українського абстрактного графіті і ширше — живопису. Живе і працює в Луцьку. Є одним із ентузіастів-співзасновників щорічного міжнародного фестивалю «Black Circle», відомого в стріт-артсередовищі Європи. Брав участь у виставці молодих художників України та Великої Британії «UK/RAINE», організовану галереєю Saatchi в Лондоні у 2015. Абстрактний стиль Діми простий та витончений. Його особливість — робота за принципом «живої геометрії», коли форми і лінії, на відміну від креслярського моделювання, задаються живим людським рухом», – розповіли про лучанина.



Сам Дмитро у короткому відео ділиться спостереженнями про вплив геолокації на творчість, живопис, описує деталі своєї роботи і роздумує над впливом муралів на міський простір.



«Я художник з Луцька, але не луцький. Однозначно ні. Не знаходжу спільної мови з художниками, які позиціонують себе як луцькі, з локальною сценою. Принаймні мені хотілося б думати, що я більше космополіт, ніж провінціал», – переконаний Дмитро.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Художник з Луцьказнявся в рекламі одного з найстарших та найвідоміших французьких коньячних домів «Hennessy».Про це розповів польський художник Блажей Русин, коли під час лекції про графіті та дизайн наводив приклад співпраці відомих райтерів із популярними світовими торговими марками, - пише Таблоїд Волині У квітні компанія презентувала стріт-арт-гід, до якого потрапив і лучанин Дмитро Микитенко.«Діма Микитенко — найяскравіший представник українського абстрактного графіті і ширше — живопису. Живе і працює в Луцьку. Є одним із ентузіастів-співзасновників щорічного міжнародного фестивалю «Black Circle», відомого в стріт-артсередовищі Європи. Брав участь у виставці молодих художників України та Великої Британії «UK/RAINE», організовану галереєю Saatchi в Лондоні у 2015. Абстрактний стиль Діми простий та витончений. Його особливість — робота за принципом «живої геометрії», коли форми і лінії, на відміну від креслярського моделювання, задаються живим людським рухом», – розповіли про лучанина.Сам Дмитро у короткому відео ділиться спостереженнями про вплив геолокації на творчість, живопис, описує деталі своєї роботи і роздумує над впливом муралів на міський простір.«Я художник з Луцька, але не луцький. Однозначно ні. Не знаходжу спільної мови з художниками, які позиціонують себе як луцькі, з локальною сценою. Принаймні мені хотілося б думати, що я більше космополіт, ніж провінціал», – переконаний Дмитро.

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