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У Британії медпрацівницю підозрюють у вбивстві 17 немовлят

У Британії медпрацівницю підозрюють у вбивстві 17 немовлят
У Великобританії поліція заарештувала співробітницю лікарні за підозрою у вбивстві восьми немовлят і спробі вбити ще шістьох.

Про це у вівторок, 3 липня, повідомляє Associated Press, - пише Корреспондент.

Розслідування загибелі дітей ініціювала сама лікарня імені графині Честеру. Адміністрація медустанови помітила нез'ясовно високу смертність у відділенні, яке займається недоношеними немовлятами і новонародженими зі спеціальними потребами.

Розслідування почалося рік тому і спочатку було зосереджене на смертях восьми дітей. Однак зараз у поліції вже говорять про загибель 17 немовлят і 15 несмертельних інцидентів, які сталися з березня 2015 року по липень 2016.

Як повідомили британські правоохоронці, вони заарештували жінку "фахівця охорони здоров'я" за підозрами у вбивстві і замахи на вбивство. Разом з тим, правоохоронці не розповіли подробиць ні про саму жінку, ні про деталі злочину.

Як зазначається, після появи підозрілої смертності серед немовлят, лікарня припинила приймати пологи у жінок, які перебували на менше ніж 32 тижні вагітності, і переводила майбутніх матерів в інші лікарні.

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Теги: вбивство, немовлята
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