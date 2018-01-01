У Британії медпрацівницю підозрюють у вбивстві 17 немовлят





Про це у вівторок, 3 липня, повідомляє Associated Press, - пише



Розслідування загибелі дітей ініціювала сама лікарня імені графині Честеру. Адміністрація медустанови помітила нез'ясовно високу смертність у відділенні, яке займається недоношеними немовлятами і новонародженими зі спеціальними потребами.



Розслідування почалося рік тому і спочатку було зосереджене на смертях восьми дітей. Однак зараз у поліції вже говорять про загибель 17 немовлят і 15 несмертельних інцидентів, які сталися з березня 2015 року по липень 2016.



Як повідомили британські правоохоронці, вони заарештували жінку "фахівця охорони здоров'я" за підозрами у вбивстві і замахи на вбивство. Разом з тим, правоохоронці не розповіли подробиць ні про саму жінку, ні про деталі злочину.



Як зазначається, після появи підозрілої смертності серед немовлят, лікарня припинила приймати пологи у жінок, які перебували на менше ніж 32 тижні вагітності, і переводила майбутніх матерів в інші лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Великобританії поліція заарештувала співробітницю лікарні за підозрою у вбивстві восьми немовлят і спробі вбити ще шістьох.Про це у вівторок, 3 липня, повідомляє Associated Press, - пише Корреспондент Розслідування загибелі дітей ініціювала сама лікарня імені графині Честеру. Адміністрація медустанови помітила нез'ясовно високу смертність у відділенні, яке займається недоношеними немовлятами і новонародженими зі спеціальними потребами.Розслідування почалося рік тому і спочатку було зосереджене на смертях восьми дітей. Однак зараз у поліції вже говорять про загибель 17 немовлят і 15 несмертельних інцидентів, які сталися з березня 2015 року по липень 2016.Як повідомили британські правоохоронці, вони заарештували жінку "фахівця охорони здоров'я" за підозрами у вбивстві і замахи на вбивство. Разом з тим, правоохоронці не розповіли подробиць ні про саму жінку, ні про деталі злочину.Як зазначається, після появи підозрілої смертності серед немовлят, лікарня припинила приймати пологи у жінок, які перебували на менше ніж 32 тижні вагітності, і переводила майбутніх матерів в інші лікарні.

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