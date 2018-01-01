Курс валют у Луцьку на 4 липня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.029, а продаж - 26.321.
Євро при купівлі становить - 30.221, при продажу - 30.838.
Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.428.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.575, продаж - 7.205.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 30.221, при продажу - 30.838.
Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.428.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.575, продаж - 7.205.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 4 липня
Сьогодні, 09:00
Волиняни - серед «аутсайдерів» за рівнем зарплати
Сьогодні, 08:50
«Ведмеді» в Рожищі на ретросвітлинах
Сьогодні, 08:23