Курс валют у Луцьку на 4 липня





Євро при купівлі становить - 30.221, при продажу - 30.838.



Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.428.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.575, продаж - 7.205.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.029, а продаж - 26.321.Євро при купівлі становить - 30.221, при продажу - 30.838.Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.428.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.575, продаж - 7.205.

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