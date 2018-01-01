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Росіянин хотів провезти через «Ягодин» електроскутер Swarovski за 760 тисяч. ФОТО

Росіянин хотів провезти через «Ягодин» електроскутер Swarovski за 760 тисяч. ФОТО
Волинські митники на посту «Ягодин» вилучили у жителя Москви електроскутер Swarovski за 22 тисяч фунтів стерлінгів.

Мешканець Москви в’їжджав в Україну з Республіки Польща і обрав
смугу руху «зелений коридор» як спрощену форму митного контролю, - пише прес-служба Волинської митниці ДФС.

Відповідно до статті 366 Митного Кодексу України обрання цієї смуги є заявою громадянина про те, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони чи обмеження.

Проте у багажному відсіку автомобіля громадянина митники виявили
електроскутер вагою 100 кг та вартістю 22 тисячі фунтів стерлінгів, що відповідно до курсу Нацбанку України становить понад 760 тисяч гривень.

Такий товар підлягає обов’язковому письмовому декларуванню.

Дії росіянина, відповідно до ст.. 472 Митного Кодексу України, тягнуть за собою штраф у розмірі 100 відсотків вартості предмету порушення з його конфіскацією.

Електроскутер тимчасово вилучений на склад митниці до рішення суду
про притягнення іноземця до відповідальності.
Росіянин хотів провезти через «Ягодин» електроскутер Swarovski за 760 тисяч. ФОТО
Росіянин хотів провезти через «Ягодин» електроскутер Swarovski за 760 тисяч. ФОТО

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Теги: електроскутер, митниця. Ягодин, Волинь, Swarovski
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