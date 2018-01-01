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У Луцьку провалили рішення про збільшення тарифів на утримання будинків та дворів. ОНОВЛЕНО

У Луцьку провалили рішення про збільшення тарифів на утримання будинків та дворів. ОНОВЛЕНО
У Луцьку провалили рішення про збільшення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, у яких є ліфти.

Про це йшлося у середу, 4 липня, під час виконкому Луцькради.

Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що технічне обслуговування ліфтів входить до переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. У травні вартість послуг з технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, що надаються ТзОВ «СРБУ Волиньліфт», зросли в середньому на 60 %.

Зокрема, базова ціна обслуговування диспетчеризованого ліфта склала 1197,05 гривень за один ліфт в місяць (попередня ціна - 748,67 гривень, ріст на 59,9%); недиспетчеризованого ліфта – 1193,77 гривень за один ліфт в місяць (попередня ціна - 725,15 гривень, ріст на 64,6%).

«Раніше було прийняте рішення про коригування тарифів з обслуговування ліфтів, але вони не можуть вступити в дію, бо входять у послугу з утримання будинків, тому потрібно збільшити й ці тарифи», - зауважив Крась.

Член виконкому Ігор Муковоз зауважив, що тарифи з обслуговування ліфтів різко зросли, натомість заробітна плата не зростає на 60 %.

«Останнє коригування тарифів на обслуговування ліфтів було у 2015 році. Мінімальна заробітна плата, вартість електроенергії, палива зросли вдвічі. Поважаючий себе електрик не буде працювати за 4000 гривень. Люди звільняються з підприємства «Волиньліфт» і їдуть в Польщу освітлювати міста та села», - відповів директор департаменту ЖКГ.

Члени виконкому не підтримали проект рішення. Однак під час повторного голосування більшість проголосувала "за".
У Луцьку провалили рішення про збільшення тарифів на утримання будинків та дворів. ОНОВЛЕНО
У Луцьку провалили рішення про збільшення тарифів на утримання будинків та дворів. ОНОВЛЕНО
У Луцьку провалили рішення про збільшення тарифів на утримання будинків та дворів. ОНОВЛЕНО
У Луцьку провалили рішення про збільшення тарифів на утримання будинків та дворів. ОНОВЛЕНО
У Луцьку провалили рішення про збільшення тарифів на утримання будинків та дворів. ОНОВЛЕНО
У Луцьку провалили рішення про збільшення тарифів на утримання будинків та дворів. ОНОВЛЕНО
У Луцьку провалили рішення про збільшення тарифів на утримання будинків та дворів. ОНОВЛЕНО
У Луцьку провалили рішення про збільшення тарифів на утримання будинків та дворів. ОНОВЛЕНО
У Луцьку провалили рішення про збільшення тарифів на утримання будинків та дворів. ОНОВЛЕНО

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Теги: виконком, Луцьк, рішення, ліфт
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Коментарі 1
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Може спочатку надати інформацію кому належить приватне підприємство "Волиньліфт"?То якого"милого"я повинен оплачувати ремонт приватної структури.МЖК має дохід від ліфтів в рік близько 5 млн.А де розслідування смерті жінки в ліфті?
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