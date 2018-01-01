Волинянин, який чекав на пересадку серця декілька років, лікується в Індії

Назар Балик із села В’язівне Любешівського району, котрий має важку ваду серця, наразі перебуває в Індії.



Нагадаємо, що



Разом із мамою вони знімають житло, яке їм оплачує клініка, котра погодилася допомогти з пересадкою серця. Кошти в сумі 100 тис. доларів виділило Міністерство охорони здоров’я.



Лікарі Київської держустанови «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» ще в квітні 2017 року визначили основний діагноз хлопчика: «Дилятаційна кардіоміопатія. Некомпактний міокард лівого шлуночка. Виражена тристулкова недостатність. Початкова легенева гіпертензія. Ексудативний перикардит. NIHA ІІІ. СН ІІ Б ст.». Назар спостерігається в згаданій медустанові від 2014 року. Тож Назар чекав фінансову допомогу від Міністерства кілька років, у той час як стан його здоров’я погіршувався.



І В’язівненська школа, і вся громадськість Любешівського району у міру можливостей допомагала цій сім’ї зібрати кошти. Однак переїзди та обстеження мамі, котра сама виховує сина, власних коштів не вистачило би.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із села В’язівне Любешівського району, котрий має важку ваду серця, наразі перебуває в Індії.Нагадаємо, що на лікування 13-річного волинянина потрібно зібрати близько 100 тисяч доларів, - пише газета Нове життя Разом із мамою вони знімають житло, яке їм оплачує клініка, котра погодилася допомогти з пересадкою серця. Кошти в сумі 100 тис. доларів виділило Міністерство охорони здоров’я.Лікарі Київської держустанови «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» ще в квітні 2017 року визначили основний діагноз хлопчика: «Дилятаційна кардіоміопатія. Некомпактний міокард лівого шлуночка. Виражена тристулкова недостатність. Початкова легенева гіпертензія. Ексудативний перикардит. NIHA ІІІ. СН ІІ Б ст.». Назар спостерігається в згаданій медустанові від 2014 року. Тож Назар чекав фінансову допомогу від Міністерства кілька років, у той час як стан його здоров’я погіршувався.І В’язівненська школа, і вся громадськість Любешівського району у міру можливостей допомагала цій сім’ї зібрати кошти. Однак переїзди та обстеження мамі, котра сама виховує сина, власних коштів не вистачило би.

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