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Волинянин, який чекав на пересадку серця декілька років, лікується в Індії

Волинянин, який чекав на пересадку серця декілька років, лікується в Індії
Назар Балик із села В’язівне Любешівського району, котрий має важку ваду серця, наразі перебуває в Індії.

Нагадаємо, що на лікування 13-річного волинянина потрібно зібрати близько 100 тисяч доларів, - пише газета Нове життя.

Разом із мамою вони знімають житло, яке їм оплачує клініка, котра погодилася допомогти з пересадкою серця. Кошти в сумі 100 тис. доларів виділило Міністерство охорони здоров’я.

Лікарі Київської держустанови «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» ще в квітні 2017 року визначили основний діагноз хлопчика: «Дилятаційна кардіоміопатія. Некомпактний міокард лівого шлуночка. Виражена тристулкова недостатність. Початкова легенева гіпертензія. Ексудативний перикардит. NIHA ІІІ. СН ІІ Б ст.». Назар спостерігається в згаданій медустанові від 2014 року. Тож Назар чекав фінансову допомогу від Міністерства кілька років, у той час як стан його здоров’я погіршувався.

І В’язівненська школа, і вся громадськість Любешівського району у міру можливостей допомагала цій сім’ї зібрати кошти. Однак переїзди та обстеження мамі, котра сама виховує сина, власних коштів не вистачило би.

Волинянин, який чекав на пересадку серця декілька років, лікується в Індії

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Теги: допомога, серце, лікування
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