Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 липня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с.Русів: вул. Миру, Першотравнева

2.09:00 – 17:00

с.Березовичі: Локацька, 8-го березня, Садова, 1-3



Горохівський район



1.с.Стрільче

09:00-17:00

ТзОВ "Салікс Енерджі" Виробничі приміщення,

СГОК "Промінь" Пилорама



Ковельський район



1.9:00-17:00

Ковельське Райво

с. Кругель , вул.17 Вересня, вул.Щорса



Маневицький район



1.11:00-17:00

Філія "Маневицький автодор" (підсобне господарство), Колківське виробниче управління ЖКГ, ПП "Шампілз" (виробнича база), ТзОВ "Аргос" (АЗС), ФОП Шкурак Олександр Анатолійович (магазин), ФОП Костусяк М.І. (магазин). смт. Колки



місто Нововолинськ



1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-23 09:00-17:00 м.Нововолинсьу

вул.Л.Українки, 15-27, 20-50, 35-43

вул.М.Кривоноса

вул.Жуковського, 1-27Б, 2-12

вул.Полуботка, 19-29

вул.Ціолковського, 20

вул.Дольна, 1А-1Г, 2А-2Г



Рожищенський район



1.9:00-16:00

с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю) с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю)

2. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)

3. ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю)

4. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин .



5. КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул..Перемоги, Терешкової, .



6. КТП-270 9:00-17:00 с.Уляники млин, магазини, ФАП, будинок просвіти, контора, станція. с.Уляники вул. Центральна





Старовижівський район



1.10:00-16:00

хутір Заріка



Турійський район



1. 11:00-15:00

смт.Турійськ вул.Гасанова, вул.Козацька



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с.Русів: вул. Миру, Першотравнева2.09:00 – 17:00с.Березовичі: Локацька, 8-го березня, Садова, 1-31.с.Стрільче09:00-17:00ТзОВ "Салікс Енерджі" Виробничі приміщення,СГОК "Промінь" Пилорама1.9:00-17:00Ковельське Райвос. Кругель , вул.17 Вересня, вул.Щорса1.11:00-17:00Філія "Маневицький автодор" (підсобне господарство), Колківське виробниче управління ЖКГ, ПП "Шампілз" (виробнича база), ТзОВ "Аргос" (АЗС), ФОП Шкурак Олександр Анатолійович (магазин), ФОП Костусяк М.І. (магазин). смт. Колки1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-23 09:00-17:00 м.Нововолинсьувул.Л.Українки, 15-27, 20-50, 35-43вул.М.Кривоносавул.Жуковського, 1-27Б, 2-12вул.Полуботка, 19-29вул.Ціолковського, 20вул.Дольна, 1А-1Г, 2А-2Г1.9:00-16:00с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю) с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)2. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)3. ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)4. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин .5. КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул..Перемоги, Терешкової, .6. КТП-270 9:00-17:00 с.Уляники млин, магазини, ФАП, будинок просвіти, контора, станція. с.Уляники вул. Центральна1.10:00-16:00хутір Заріка1. 11:00-15:00смт.Турійськ вул.Гасанова, вул.Козацька

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