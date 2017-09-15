У Луцькраді не підтримали створення сучасного ринку на Львівській





Про це йшлося у середу, 4 липня, під час виконкому Луцькради.



Нагадаємо, у вересні 2017 року, коли їх



Однак люди не стали чекати на дії мерії та знайшли приватну територію на Львівській. Поспілкувавшись із її власником Юрієм Крищуком, домовилися про те, що він зведе 19 МАФів, а підприємці візьмуть їх в оренду. Тож спільно підготували необхідну документацію, розробили план, благоустрій тощо. Є лише троє сусідів, які виступають проти встановлення контейнерів, і 3000 підписів мешканців району за розміщення ринку.



Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай розповіла, що проектом рішення передбачається встановлення 19 торгових павільйонів на 3 роки.



«Підприємці після знесення ринку залишилися без робочих місць і звернулися до міської ради з проханням поставити контейнери на Львівській, 112. Ми неодноразово проводили виїзні засідання щодо питання, але не дійшли згоди», - зауважила вона.



Член виконкому Ігор Муковоз сказав, що у цьому питання є конфлікт інтересів, однак тут треба протиставити що важливіше: думка трьох сімей, котрі проти, чи десятка підприємців, які залишилися без роботи і будуть платити податки у бюджет міста.



«Я підтримую, щоб у Луцьку такі проекти народжувалися і функціонували. Якщо ми не будемо давати руху інвестиціям, то місто просто стане», - наголосив він.



Секретар міської ради Григорій Пустовіт повідомив, що комісія з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження не підтримала проект рішення.



«Підприємців не десятки, а тільки 11 і всі вони зараз сплачують податки. Встановлення ринку на ділянці з цільовим призначенням для будівництва неможливе. Ми не зможемо нормально доїхати до будинків, бо планом передбачено лише 8 паркомісць на 19 споруд. А підписи, які зібрали – фейк», - заявив противник розміщення МАФів Любомир Третяк.



Юрист Богдана Боднарчук розповіла, що це не буде ринок у пострадянському уявленні, а сучасний комплекс торгових точок.



«Це і додаткові надходження у бюджет міста, і торгові місця. Там не буде продажу алкоголю, там буде охорона, відеоспостереження, озеленення, нове освітлення. Ми зібрали 3000 підписів із зазначеними телефонами та адресами, і це можна перевірити», - відповіла вона на закиди Третяка.



Член виконкому Олександр Серватович поцікавився, чи раніше місцеві мешканці скаржились на ринок «Львівській», де було майже стільки ж паркомісць та торгових точок. Наталія Рибай повідомила, що ні.



Категорично проти розміщення МАФів виступив заступник мера Григорій Недопад. Мовляв, це створить прецедент і після цього інші мешканці міста захочуть у себе на землі ринок.



«До мене звернулися підприємці з проблемою, що їм немає куди діватися. Ми домовилися, обговорили умови, неодноразово проводили зустрічі з представниками міської ради, виконали всі умови. Ми хочемо показати. Як можна все зробити та організувати. Я нотаріально можу завірити. Що буде тихо та охайно. Ми хочемо зробити наше місто кращим», - виступив підприємець Юрій Крищук.



У підсумку 8 членів виконкому утримались від голосування і лише 2 підтримали проект рішення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавчий комітет Луцької міської ради не підтримав проект рішення щодо облаштування сучасного ринку на вулиці Львівській, 112.Про це йшлося у середу, 4 липня, під час виконкому Луцькради.Нагадаємо, у вересні 2017 року, коли їх відселяли із ринку на Львівській , де виросла багатоповерхівка «Сафрон», у міській раді обіцяли знайти вільну ділянку.Однак люди не стали чекати на дії мерії та знайшли приватну територію на Львівській. Поспілкувавшись із її власником, домовилися про те, що він зведе 19 МАФів, а підприємці візьмуть їх в оренду. Тож спільно підготували необхідну документацію, розробили план, благоустрій тощо. Є лише троє сусідів, які виступають проти встановлення контейнерів, і 3000 підписів мешканців району за розміщення ринку.Начальник управління розвитку підприємництва та рекламирозповіла, що проектом рішення передбачається встановлення 19 торгових павільйонів на 3 роки.«Підприємці після знесення ринку залишилися без робочих місць і звернулися до міської ради з проханням поставити контейнери на Львівській, 112. Ми неодноразово проводили виїзні засідання щодо питання, але не дійшли згоди», - зауважила вона.Член виконкомусказав, що у цьому питання є конфлікт інтересів, однак тут треба протиставити що важливіше: думка трьох сімей, котрі проти, чи десятка підприємців, які залишилися без роботи і будуть платити податки у бюджет міста.«Я підтримую, щоб у Луцьку такі проекти народжувалися і функціонували. Якщо ми не будемо давати руху інвестиціям, то місто просто стане», - наголосив він.Секретар міської радиповідомив, що комісія з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження не підтримала проект рішення.«Підприємців не десятки, а тільки 11 і всі вони зараз сплачують податки. Встановлення ринку на ділянці з цільовим призначенням для будівництва неможливе. Ми не зможемо нормально доїхати до будинків, бо планом передбачено лише 8 паркомісць на 19 споруд. А підписи, які зібрали – фейк», - заявив противник розміщення МАФівЮристрозповіла, що це не буде ринок у пострадянському уявленні, а сучасний комплекс торгових точок.«Це і додаткові надходження у бюджет міста, і торгові місця. Там не буде продажу алкоголю, там буде охорона, відеоспостереження, озеленення, нове освітлення. Ми зібрали 3000 підписів із зазначеними телефонами та адресами, і це можна перевірити», - відповіла вона на закиди Третяка.Член виконкомупоцікавився, чи раніше місцеві мешканці скаржились на ринок «Львівській», де було майже стільки ж паркомісць та торгових точок. Наталія Рибай повідомила, що ні.Категорично проти розміщення МАФів виступив заступник мера Григорій Недопад. Мовляв, це створить прецедент і після цього інші мешканці міста захочуть у себе на землі ринок.«До мене звернулися підприємці з проблемою, що їм немає куди діватися. Ми домовилися, обговорили умови, неодноразово проводили зустрічі з представниками міської ради, виконали всі умови. Ми хочемо показати. Як можна все зробити та організувати. Я нотаріально можу завірити. Що буде тихо та охайно. Ми хочемо зробити наше місто кращим», - виступив підприємець Юрій Крищук.У підсумку 8 членів виконкому утримались від голосування і лише 2 підтримали проект рішення.

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