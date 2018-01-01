На Волині — аварія: один із водіїв помер у лікарні
Сьогодні, 10:45
У селі Сільце Горохівського району зіткнулися два автомобілі. Водій одного із них помер у лікарні.
Про це пише Район.Горохів.
Автомобілі зіткнулися лоб у лоб 4 липня.
Один із водіїв, горохівчанин, отримав важкі травми. Постраждалого прооперували у Горохівській райлікарні, але врятувати життя, на жаль, не вдалося.
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Про це пише Район.Горохів.
Автомобілі зіткнулися лоб у лоб 4 липня.
Один із водіїв, горохівчанин, отримав важкі травми. Постраждалого прооперували у Горохівській райлікарні, але врятувати життя, на жаль, не вдалося.
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