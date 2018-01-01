На Волині — аварія: один із водіїв помер у лікарні





Про це пише



Автомобілі зіткнулися лоб у лоб 4 липня.



Один із водіїв, горохівчанин, отримав важкі травми. Постраждалого прооперували у Горохівській райлікарні, але врятувати життя, на жаль, не вдалося.

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