Трагедія на Волині: племінник до смерті побив палицею дядька
Сьогодні, 11:29
У селі Печихвости Горохівського району 23-річний волинянин побив палицею до смерті 53-річного дядька.
Про це пише газета Волинь-нова.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що інцидент трапився 30 червня.
Тепер у селі кажуть, що ця історія розпочалася задовго до трагічного закінчення, тому що 53-річний чоловік, допік своїм нахабством родичам.
За попередньою інформацією, приводом для фатальної сутички чоловіка з племінником стало постійне сімейно-побутове насильство з боку дядька.
Зазначається, що потерпілого доставили у Волинську обласну клінічну лікарні близько третьої години ночі і госпіталізували в реанімаційне відділення. Згодом він помер.
Наразі поліцейські вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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Про це пише газета Волинь-нова.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що інцидент трапився 30 червня.
Тепер у селі кажуть, що ця історія розпочалася задовго до трагічного закінчення, тому що 53-річний чоловік, допік своїм нахабством родичам.
За попередньою інформацією, приводом для фатальної сутички чоловіка з племінником стало постійне сімейно-побутове насильство з боку дядька.
Зазначається, що потерпілого доставили у Волинську обласну клінічну лікарні близько третьої години ночі і госпіталізували в реанімаційне відділення. Згодом він помер.
Наразі поліцейські вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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