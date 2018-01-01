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Трагедія на Волині: племінник до смерті побив палицею дядька

Трагедія на Волині: племінник до смерті побив палицею дядька
У селі Печихвости Горохівського району 23-річний волинянин побив палицею до смерті 53-річного дядька.

Про це пише газета Волинь-нова.

З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що інцидент трапився 30 червня.

Тепер у селі кажуть, що ця історія розпочалася задовго до трагічного закінчення, тому що 53-річний чоловік, допік своїм нахабством родичам.

За попередньою інформацією, приводом для фатальної сутички чоловіка з племінником стало постійне сімейно-побутове насильство з боку дядька.

Зазначається, що потерпілого доставили у Волинську обласну клінічну лікарні близько третьої години ночі і госпіталізували в реанімаційне відділення. Згодом він помер.

Наразі поліцейські вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Теги: смерть, побиття, родич
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