Трагедія на Волині: племінник до смерті побив палицею дядька





Про це пише газета



З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що інцидент трапився 30 червня.



Тепер у селі кажуть, що ця історія розпочалася задовго до трагічного закінчення, тому що 53-річний чоловік, допік своїм нахабством родичам.



За попередньою інформацією, приводом для фатальної сутички чоловіка з племінником стало постійне сімейно-побутове насильство з боку дядька.



Зазначається, що потерпілого доставили у Волинську обласну клінічну лікарні близько третьої години ночі і госпіталізували в реанімаційне відділення. Згодом він помер.



Наразі поліцейські вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Печихвости Горохівського району 23-річний волинянин побив палицею до смерті 53-річного дядька.Про це пише газета Волинь-нова З власних джерелстало відомо, що інцидент трапився 30 червня.Тепер у селі кажуть, що ця історія розпочалася задовго до трагічного закінчення, тому що 53-річний чоловік, допік своїм нахабством родичам.За попередньою інформацією, приводом для фатальної сутички чоловіка з племінником стало постійне сімейно-побутове насильство з боку дядька.Зазначається, що потерпілого доставили у Волинську обласну клінічну лікарні близько третьої години ночі і госпіталізували в реанімаційне відділення. Згодом він помер.Наразі поліцейські вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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