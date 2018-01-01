Захистіть нашу книгарню: у Луцьку просять зберегти «Освіту»

У Луцьку представники трудового колективу книгарні "Освіта", яка розміщена на проспекті Волі, 8, підготували звернення до голови Волиньради та ОДА, депутатів різних рівнів із проханням захистити їх права та не продавати приміщення книгарні.4 липня до приміщення "Освіти" прийшло понад два десятки письменників, видавців, освітян, краєзнавців, аби висловити свою підтримку. Так, висловити солідарність та наголосити на неможливості перенесення магазину книги в інше місце прибули письменники, І, краєзнавець, директор видавництва "Ключі", очільниця ГО "Волинськй оберіг", журналісттощо.Директор книгарні "Освіта"розповіла, що йдеться про те, що в подальшому із книгарнею можуть не заключити договір оренди, а виселити її невідомо куди. Адже у стінах міськради озвучували інформацію, ніби книгарню хочуть продати."Підстав на це немає. Єдине - в когось напевне є бізнес-інтереси",- - припускає посадовець. Про перспективу продажу приміщення у книгарні дізналися із преси. Натомість працівникам ніхто не озвучував жодних зауваг чи претензій. Ба більше - за майже 60-річну історію існування книгарні тут попагували українську книгу, а комунальне підприємтсво входить до 10 кращих книготоргових підприємств країни."Зараз мені закидають, що ми маємо пільгову оренду за гривню. Вибачте, але це передбачене законами, що книгарня, котра має хоча б 50% україномовного асортименту повинна мати цю пільгу. У нас 100% український асортимент. Єдине державне комунальне підприємство в області залишилося", - каже Грінченко. Вона каже, що поважає й приватні книгарні, але й державний заклад має бути.За словами жінки, до книгарні приходять абсолютно незнайомі люди аби висловити свою підтримку. Директор приємно вражена, що є підтримка й у соціальних мережах. Присутні одноголосно заявили - книгарень, де пропагують українське слово і так катастрофічно не вистачає, а тут ще й "Освіту" хочуть продати.Очільниця обласної спільки письменниківкаже, що з інтернету дізналася про ситуацію та акцію. Для письменників книгарня дуже важлива, тому вона сьогодні прийшла із колегами."Ми зібралися сьогодні аби захистити книгарню саме в цьому місці", - наголосила Ляснюк.За словами письменниці, книга ніколи не була мас-культурою. Однак коли починаються тенденції до закриття бібліотек чи книгарень - це вкрай негативний знак."Це означає, що влада хоче виховати недумаюче суспільство, бо людина яка читає - це людина, яка думає, і вміє робити свої висновки", - додала письменниця. Тож сьогодні вона разом із колегами висловила підтримку. Мовляв, не можна продавати книгарні, аби, бо відбувається підміна понять.Краєзнавецьзапропонував відправити лист від трудового колективу ще нардепам, аби вони звернули увагу на проблему. Також він запропонував, аби звернення на підтримку подали й представники спілки журналістів, краєзнавців, письменників тощо, які вже висловили книгарні солідарність."Мені 50 років. Я в 17 років прийшов у Луцьк і з того часу весь час у цій книгарні, для мене то сакральна річ. Тут не може бути якоїсь іншої думки, я думаю, що для кожного, хто тут стоїть, це святиня. Можна молитися вдома, але всі ми йдемо в храм і ніхто не ставить питання, що треба зменшувати їхню кількість... Так само є книгарня, є атмосфера, ніхто книгу не відміняв, і ще не скоро це станеться", - зауважив Годлевський.Учасники зустрічі погодилися, що треба зробити так, аби слова перересли в дії. Відтак, постановили влаштувати збір підписів, щоб владці почули думку громадськості. Мовляв, варто оголосити не лише про тих, хто підтримує книгарню, а й імена тих, хто "пропагує" її закриття.Наприкінці учасники зустрічі повідомили, що готові в подальшому підписувати звернення та навіть виходити на акції протесту. Депутат, який теж прибув на зустріч, зауважив, що варто було б подати на розгляд сесіїкомунальних книгарень та друкарень. Тож Данильчук пообіцяв, що спробує це зробити. Директор книгарні Оксана Грінченко також має намір прийти на сесію обласної ради, аби озвучити там проблему.