Волинянину, який забив дружину до смерті, дали 9 років тюрми
Сьогодні, 11:51
На Волині судили 47-річного мешканця села Бірки Любешівського району який до смерті побив дружину.
Так, 25 лютого 2018 року чоловік, звинувачуючи дружину у марнотратності, завдав їй, як засвідчили експерти, близько 70 ударів (з них понад 20 – у голову), внаслідок чого заподіяв тяжкі тілесні ушкодження, від яких 36-річна жінка невдовзі померла, - інформує прес-служба прокуратури області.
Камінь-Каширський районний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.
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Так, 25 лютого 2018 року чоловік, звинувачуючи дружину у марнотратності, завдав їй, як засвідчили експерти, близько 70 ударів (з них понад 20 – у голову), внаслідок чого заподіяв тяжкі тілесні ушкодження, від яких 36-річна жінка невдовзі померла, - інформує прес-служба прокуратури області.
Камінь-Каширський районний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.
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