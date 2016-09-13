Волинянину, який забив дружину до смерті, дали 9 років тюрми

На Волині судили 47-річного мешканця села Бірки Любешівського району який до смерті побив дружину.Так, 25 лютого 2018 року чоловік, звинувачуючи дружину у марнотратності, завдав їй, як засвідчили експерти, близько 70 ударів (з них понад 20 – у голову), внаслідок чого заподіяв тяжкі тілесні ушкодження, від яких 36-річна жінка невдовзі померла, - інформує прес-служба прокуратури області.Камінь-Каширський районний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.