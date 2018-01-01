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На Волині помер музикант Петро Завіруха

На Волині помер музикант Петро Завіруха
У свій день народження, 4 липня, помер музикант, керівник відділу духових інструментів Рожищенської районної дитячої музичної школи Петро Завіруха.

Про це пише Район.Рожище.

Чоловік прожив всього лиш 47 років.

«Довгі роки свого життя, Петро Завіруха, присвятив музиці. Виховав та випустив у світ чимало музикантів, які з гордістю кажуть, що мали не просто талановитого вчителя, а мудрого наставника та порадника», - пише видання.

Відомо, що чин похорону відбудеться у четвер, 5 липня, в селі Духче, Рожищенського району.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого митця.
На Волині помер музикант Петро Завіруха

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Теги: музикант, Петро Завіруха, Волинь, смерть
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