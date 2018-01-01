На Волині помер музикант Петро Завіруха

Петро Завіруха.



Про це пише



Чоловік прожив всього лиш 47 років.



«Довгі роки свого життя, Петро Завіруха, присвятив музиці. Виховав та випустив у світ чимало музикантів, які з гордістю кажуть, що мали не просто талановитого вчителя, а мудрого наставника та порадника», - пише видання.



Відомо, що чин похорону відбудеться у четвер, 5 липня, в селі Духче, Рожищенського району.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого митця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У свій день народження, 4 липня, помер музикант, керівник відділу духових інструментів Рожищенської районної дитячої музичної школиПро це пише Район.Рожище Чоловік прожив всього лиш 47 років.«Довгі роки свого життя, Петро Завіруха, присвятив музиці. Виховав та випустив у світ чимало музикантів, які з гордістю кажуть, що мали не просто талановитого вчителя, а мудрого наставника та порадника», - пише видання.Відомо, що чин похорону відбудеться у четвер, 5 липня, в селі Духче, Рожищенського району.Редакціявисловлює щирі співчуття родині померлого митця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію