Волонтери провідали волинських військових на Сході України
Сьогодні, 12:29
Нещодавно волонтери знову побували на Сході України.
Вони навідались у зону бойових дій, щоб матеріально та духовно підтримати військовослужбовців ЗСУ, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.
Зокрема, волонтери зустрілись із військовими 14-ої бригади, котрі перебувають у Попасній Луганської області. Священик Камінь-Каширської округи УПЦ передав бійцям невеличкі ікони та інші подарунки для духовної підтримки.
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Вони навідались у зону бойових дій, щоб матеріально та духовно підтримати військовослужбовців ЗСУ, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.
Зокрема, волонтери зустрілись із військовими 14-ої бригади, котрі перебувають у Попасній Луганської області. Священик Камінь-Каширської округи УПЦ передав бійцям невеличкі ікони та інші подарунки для духовної підтримки.
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