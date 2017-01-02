Волонтери провідали волинських військових на Сході України





Вони навідались у зону бойових дій, щоб матеріально та духовно підтримати військовослужбовців ЗСУ, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.



Зокрема, волонтери зустрілись із військовими 14-ої бригади, котрі перебувають у Попасній Луганської області. Священик Камінь-Каширської округи УПЦ передав бійцям невеличкі ікони та інші подарунки для духовної підтримки.



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