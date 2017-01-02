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Волонтери провідали волинських військових на Сході України

Волонтери провідали волинських військових на Сході України
Нещодавно волонтери знову побували на Сході України.

Вони навідались у зону бойових дій, щоб матеріально та духовно підтримати військовослужбовців ЗСУ, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.

Зокрема, волонтери зустрілись із військовими 14-ої бригади, котрі перебувають у Попасній Луганської області. Священик Камінь-Каширської округи УПЦ передав бійцям невеличкі ікони та інші подарунки для духовної підтримки.
Волонтери провідали волинських військових на Сході України
Волонтери провідали волинських військових на Сході України
Волонтери провідали волинських військових на Сході України

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Теги: волонтери, Схід
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