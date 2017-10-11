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На Рівненщині спалили дві автівки. ФОТО

На Рівненщині спалили дві автівки. ФОТО
На Рівненщині невідомі підпалили два автомобілі.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Рівненській області.

Близько четвертої години ночі, 4 липня, до поліції повідомили, що на вулиці Воробинська на подвір’ї Дубровицької районної державної адміністрації горить авто, яке належить заступникові голови. Вогонь майже повністю знищив «Volkswagen Passat B5».

Вже о 04:20 годині до поліції надійшло чергове повідомлення, що на вулиці Гур’єва в Рівному загорівся автомобіль «BMW X6», який належить 36-річному рівнянину. Вогонь знищив всю передню частину позашляховика.

За фактами умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння злочинів та усі обставини події.

Фото взяті із прес-служби ГУНП Рівненщини та сайту Рівне Вечірнє.
На Рівненщині спалили дві автівки. ФОТО
На Рівненщині спалили дві автівки. ФОТО
На Рівненщині спалили дві автівки. ФОТО
На Рівненщині спалили дві автівки. ФОТО
На Рівненщині спалили дві автівки. ФОТО
На Рівненщині спалили дві автівки. ФОТО
На Рівненщині спалили дві автівки. ФОТО
На Рівненщині спалили дві автівки. ФОТО

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Теги: автомобіль, підпал, пожежа, Рівне, Дубровиця
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Коментарі 1
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В Луцке тоже нужно несколько авто сжечь - полезно будет для тех кто не понимает что нужно ездить по правилам, а также тем кто ездит пьян, и тем кто берет взятки, а именно не кто ездят на авто Приусе!
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