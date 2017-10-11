На Рівненщині спалили дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 13:15
На Рівненщині невідомі підпалили два автомобілі.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Рівненській області.
Близько четвертої години ночі, 4 липня, до поліції повідомили, що на вулиці Воробинська на подвір’ї Дубровицької районної державної адміністрації горить авто, яке належить заступникові голови. Вогонь майже повністю знищив «Volkswagen Passat B5».
Вже о 04:20 годині до поліції надійшло чергове повідомлення, що на вулиці Гур’єва в Рівному загорівся автомобіль «BMW X6», який належить 36-річному рівнянину. Вогонь знищив всю передню частину позашляховика.
За фактами умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння злочинів та усі обставини події.
Фото взяті із прес-служби ГУНП Рівненщини та сайту Рівне Вечірнє.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Рівненській області.
Близько четвертої години ночі, 4 липня, до поліції повідомили, що на вулиці Воробинська на подвір’ї Дубровицької районної державної адміністрації горить авто, яке належить заступникові голови. Вогонь майже повністю знищив «Volkswagen Passat B5».
Вже о 04:20 годині до поліції надійшло чергове повідомлення, що на вулиці Гур’єва в Рівному загорівся автомобіль «BMW X6», який належить 36-річному рівнянину. Вогонь знищив всю передню частину позашляховика.
За фактами умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння злочинів та усі обставини події.
Фото взяті із прес-служби ГУНП Рівненщини та сайту Рівне Вечірнє.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
В Луцке тоже нужно несколько авто сжечь - полезно будет для тех кто не понимает что нужно ездить по правилам, а также тем кто ездит пьян, и тем кто берет взятки, а именно не кто ездят на авто Приусе!
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