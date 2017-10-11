На Рівненщині спалили дві автівки. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Рівненській області.



Близько четвертої години ночі, 4 липня, до поліції повідомили, що на вулиці Воробинська на подвір’ї Дубровицької районної державної адміністрації горить авто, яке належить заступникові голови. Вогонь майже повністю знищив «Volkswagen Passat B5».



Вже о 04:20 годині до поліції надійшло чергове повідомлення, що на вулиці Гур’єва в Рівному загорівся автомобіль «BMW X6», який належить 36-річному рівнянину. Вогонь знищив всю передню частину позашляховика.



За фактами умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.



Поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння злочинів та усі обставини події.



Фото взяті із прес-служби ГУНП Рівненщини та сайту



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