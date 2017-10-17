вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нововолинські гірники, які два дні страйкували під землею, піднялися нагору

Нововолинські гірники, які два дні страйкували під землею, піднялися нагору
Гірники шахти № 10 «Нововолинська», які дві доби провели під землею, припинили страйк.

Про це повідомили у сюжеті Суспільного.Волинь.

Зазначимо, що 3 липня одному із них стало погано. Чоловіка госпіталізували.

Нагадаємо, 2 липня гірники розпочали акцію протесту. Під землею дві доби перебувало 39 чоловіків. Вони вимагали виплатити заборговану їм за три місяці заробітну плату.

Зараз усі шахтарі піднялися нагору. Деталі телефоном розповів голова первинної профспілки працівників вугільної промисловості Роман Юзефович.

З його слів, жодної офіційної відповіді на вимоги шахтарів на цю годину не надійшло, заборговану зарплату людям так і не повернули.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахтар, Нововолинськ, страйк, скандал, заборгованість
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
Сьогодні, 14:28
У Володимирі-Волинському невідомі обікрали квартиру на півтори тисячі доларів
Сьогодні, 13:54
Нововолинські гірники, які два дні страйкували під землею, піднялися нагору
Сьогодні, 13:29
На Рівненщині спалили дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Мер Львова розкаже про створення стратегії ідентичності Луцька
Сьогодні, 12:58
Схожі новини
Волинянину-гірнику, який страйкував під землею, стало зле Волинянину-гірнику, який страйкував під землею, стало зле
Сьогодні, 09:45
У Ковелі заслухали шість свідків у справі вбивства Литкіної У Ковелі заслухали шість свідків у справі вбивства Литкіної
18 квітень, 13:46
Мешканці нововолинської багатоповерхівки четвертий рік скаржаться на кафе-шашличну Мешканці нововолинської багатоповерхівки четвертий рік скаржаться на кафе-шашличну
13 квітень, 17:53
Невідомі розтрощили машини на автопарковці Невідомі розтрощили машини на автопарковці
17 жовтень, 2017, 23:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
Сьогодні, 14:28
 0
У Володимирі-Волинському невідомі обікрали квартиру на півтори тисячі доларів
Сьогодні, 13:54
 0
Нововолинські гірники, які два дні страйкували під землею, піднялися нагору
Сьогодні, 13:29
 0
На Рівненщині спалили дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 13:15
 0
Мер Львова розкаже про створення стратегії ідентичності Луцька
Сьогодні, 12:58
 0
Медіа
відео
1/8