Нововолинські гірники, які два дні страйкували під землею, піднялися нагору





Про це повідомили у сюжеті



Зазначимо, що 3 липня одному із них стало погано. Чоловіка госпіталізували.



Нагадаємо, 2 липня гірники розпочали акцію протесту. Під землею дві доби перебувало 39 чоловіків. Вони вимагали виплатити заборговану їм за три місяці заробітну плату.



Зараз усі шахтарі піднялися нагору. Деталі телефоном розповів голова первинної профспілки працівників вугільної промисловості Роман Юзефович.



З його слів, жодної офіційної відповіді на вимоги шахтарів на цю годину не надійшло, заборговану зарплату людям так і не повернули.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гірники шахти № 10 «Нововолинська», які дві доби провели під землею, припинили страйк.Про це повідомили у сюжеті Суспільного.Волинь Зазначимо, що 3 липняНагадаємо,. Під землею дві доби перебувало 39 чоловіків. Вони вимагали виплатити заборговану їм за три місяці заробітну плату.Зараз усі шахтарі піднялися нагору. Деталі телефоном розповів голова первинної профспілки працівників вугільної промисловостіЗ його слів, жодної офіційної відповіді на вимоги шахтарів на цю годину не надійшло, заборговану зарплату людям так і не повернули.

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