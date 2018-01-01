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У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО

У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
На Театральному майдані Луцька відзначили день народження Нацполіції України.

Урочистості стартували о 12:00 у середу, 4 липня.

У центрі міста розмістили зброю та техніку, яку використовують у роботі поліцейські. Зокрема, гранати, автомати, щити, бронежилети і каски тощо.

Діти мали змогу посидіти за кермом поліцейського автомобіля, поспілкуватися з офіцерами поліції та взяти до рук справжню зброю.

Розважав гостей дійства військовий оркестр Національної гвардії України.
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО



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Теги: Зброя, поліція
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