У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
Сьогодні, 14:28
На Театральному майдані Луцька відзначили день народження Нацполіції України.
Урочистості стартували о 12:00 у середу, 4 липня.
У центрі міста розмістили зброю та техніку, яку використовують у роботі поліцейські. Зокрема, гранати, автомати, щити, бронежилети і каски тощо.
Діти мали змогу посидіти за кермом поліцейського автомобіля, поспілкуватися з офіцерами поліції та взяти до рук справжню зброю.
Розважав гостей дійства військовий оркестр Національної гвардії України.
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Урочистості стартували о 12:00 у середу, 4 липня.
У центрі міста розмістили зброю та техніку, яку використовують у роботі поліцейські. Зокрема, гранати, автомати, щити, бронежилети і каски тощо.
Діти мали змогу посидіти за кермом поліцейського автомобіля, поспілкуватися з офіцерами поліції та взяти до рук справжню зброю.
Розважав гостей дійства військовий оркестр Національної гвардії України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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