вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі-Волинському невідомі обікрали квартиру на півтори тисячі доларів

У Володимирі-Волинському невідомі обікрали квартиру на півтори тисячі доларів
У місті на Волині обікрали квартиру. Злодії винесли з дому володимирчанина 1500 доларів.

Про це пише Володимир Медіа.

3 липня до Володимир-Волинського відділення поліції звернувся 49-річний Ігор, котрий проживає на вулиці Незалежності.

Чоловік повідомив, що у період із 26 по 27 червня, шляхом віджиму пластикового вікна, до квартири вдерлися невідомі, які «прихопили» із собою 1,5 тисячі доларів.

За даним фактом триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, злочин, Володимир-Волинський, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
Сьогодні, 14:28
У Володимирі-Волинському невідомі обікрали квартиру на півтори тисячі доларів
Сьогодні, 13:54
Нововолинські гірники, які два дні страйкували під землею, піднялися нагору
Сьогодні, 13:29
На Рівненщині спалили дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Мер Львова розкаже про створення стратегії ідентичності Луцька
Сьогодні, 12:58
Схожі новини
Волинянин вкрав кросівки на Старому ринку Волинянин вкрав кросівки на Старому ринку
27 червень, 10:36
На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО
26 червень, 10:20
У Володимирі-Волинському чоловік обікрав власну матір У Володимирі-Волинському чоловік обікрав власну матір
12 червень, 14:00
Лучанин вкрав золотий ланцюжок та сховав його у черевику. ФОТО Лучанин вкрав золотий ланцюжок та сховав його у черевику. ФОТО
16 травень, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
Сьогодні, 14:28
 0
У Володимирі-Волинському невідомі обікрали квартиру на півтори тисячі доларів
Сьогодні, 13:54
 0
Нововолинські гірники, які два дні страйкували під землею, піднялися нагору
Сьогодні, 13:29
 0
На Рівненщині спалили дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 13:15
 0
Мер Львова розкаже про створення стратегії ідентичності Луцька
Сьогодні, 12:58
 0
Медіа
відео
1/8