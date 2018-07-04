У Володимирі-Волинському невідомі обікрали квартиру на півтори тисячі доларів





Про це пише



3 липня до Володимир-Волинського відділення поліції звернувся 49-річний Ігор, котрий проживає на вулиці Незалежності.



Чоловік повідомив, що у період із 26 по 27 червня, шляхом віджиму пластикового вікна, до квартири вдерлися невідомі, які «прихопили» із собою 1,5 тисячі доларів.



За даним фактом триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті на Волині обікрали квартиру. Злодії винесли з дому володимирчанина 1500 доларів.Про це пише Володимир Медіа 3 липня до Володимир-Волинського відділення поліції звернувся 49-річний, котрий проживає на вулиці Незалежності.Чоловік повідомив, що у період із 26 по 27 червня, шляхом віджиму пластикового вікна, до квартири вдерлися невідомі, які «прихопили» із собою 1,5 тисячі доларів.За даним фактом триває перевірка.

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