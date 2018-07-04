У Володимирі-Волинському невідомі обікрали квартиру на півтори тисячі доларів
Сьогодні, 13:54
У місті на Волині обікрали квартиру. Злодії винесли з дому володимирчанина 1500 доларів.
Про це пише Володимир Медіа.
3 липня до Володимир-Волинського відділення поліції звернувся 49-річний Ігор, котрий проживає на вулиці Незалежності.
Чоловік повідомив, що у період із 26 по 27 червня, шляхом віджиму пластикового вікна, до квартири вдерлися невідомі, які «прихопили» із собою 1,5 тисячі доларів.
За даним фактом триває перевірка.
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Про це пише Володимир Медіа.
3 липня до Володимир-Волинського відділення поліції звернувся 49-річний Ігор, котрий проживає на вулиці Незалежності.
Чоловік повідомив, що у період із 26 по 27 червня, шляхом віджиму пластикового вікна, до квартири вдерлися невідомі, які «прихопили» із собою 1,5 тисячі доларів.
За даним фактом триває перевірка.
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