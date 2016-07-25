В Україні посилять покарання для п'яних водіїв
Сьогодні, 18:12
В Україні посилять покарання для автомобілістів, які потрапляють у ДТП в нетверезому стані.
Так, Верховна Рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №7064 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах", - пише Обозреватель.
"За" виступили 240 парламентарів. У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його метою є посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів з порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших засобів, що викликають запаморочення.
Зараз за порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження, передбачається позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами терміном до 3 років або без такого. У разі загибелі кількох осіб передбачається позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.
Новий проект пропонує за діяння, вчинені особою у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, карати позбавленням волі терміном від 8 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном 10 років.
При цьому особа, позбавлена права керування транспортним засобом, але яка керувала ним, каратиметься позбавленням волі терміном 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами довічно.
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Так, Верховна Рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №7064 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах", - пише Обозреватель.
"За" виступили 240 парламентарів. У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його метою є посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів з порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших засобів, що викликають запаморочення.
Зараз за порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження, передбачається позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами терміном до 3 років або без такого. У разі загибелі кількох осіб передбачається позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.
Новий проект пропонує за діяння, вчинені особою у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, карати позбавленням волі терміном від 8 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном 10 років.
При цьому особа, позбавлена права керування транспортним засобом, але яка керувала ним, каратиметься позбавленням волі терміном 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами довічно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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