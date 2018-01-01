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На одній із вулиць Луцька «прикрутять» воду

На одній із вулиць Луцька «прикрутять» воду
На вулиці Липовецькій, 12 що на виїзді з Луцька, перекриють водопостачання.

Про це повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».

Зазначають, що воду відключать 5 липня з 10:00 до 14:00. Причина відключення - ремонтні роботи.

У водоканалі просять споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.

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Теги: відключення, вода, Луцьк, Липовецька
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