На одній із вулиць Луцька «прикрутять» воду





Про це повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».



Зазначають, що воду відключать 5 липня з 10:00 до 14:00. Причина відключення - ремонтні роботи.



У водоканалі просять споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Липовецькій, 12 що на виїзді з Луцька, перекриють водопостачання.Про це повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».Зазначають, що воду відключать 5 липня з 10:00 до 14:00. Причина відключення - ремонтні роботи.У водоканалі просять споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.

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