На одній із вулиць Луцька «прикрутять» воду
Сьогодні, 15:00
На вулиці Липовецькій, 12 що на виїзді з Луцька, перекриють водопостачання.
Про це повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».
Зазначають, що воду відключать 5 липня з 10:00 до 14:00. Причина відключення - ремонтні роботи.
У водоканалі просять споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.
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Про це повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».
Зазначають, що воду відключать 5 липня з 10:00 до 14:00. Причина відключення - ремонтні роботи.
У водоканалі просять споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.
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