На Волині вшанували пам’ять жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Леся Бондарук.



Згідно з архівними документами (ЦДАВО України, ф.3833, оп.1, спр.127, арк.4), нацисти спільно з поляками, що служили у їхній поліції, 4 липня 1943 р. повністю спалили Туличів, загинуло понад 100 українців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині вшанували пам'ять мешканців сіл Туличів, Радовичі, хутору Абісінія Турійського району, загиблих від рук польської поліції на службі в нацистів у липні 1943 року.Про це на своїй сторінці у facebook повідомила представник Інституту національної пам’яті на ВолиніЗгідно з архівними документами (ЦДАВО України, ф.3833, оп.1, спр.127, арк.4), нацисти спільно з поляками, що служили у їхній поліції, 4 липня 1943 р. повністю спалили Туличів, загинуло понад 100 українців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію