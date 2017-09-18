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На Волині вшанували пам’ять жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО

На Волині вшанували пам’ять жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
На Волині вшанували пам'ять мешканців сіл Туличів, Радовичі, хутору Абісінія Турійського району, загиблих від рук польської поліції на службі в нацистів у липні 1943 року.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомила представник Інституту національної пам’яті на Волині Леся Бондарук.

Згідно з архівними документами (ЦДАВО України, ф.3833, оп.1, спр.127, арк.4), нацисти спільно з поляками, що служили у їхній поліції, 4 липня 1943 р. повністю спалили Туличів, загинуло понад 100 українців.
На Волині вшанували пам’ять жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
На Волині вшанували пам’ять жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
На Волині вшанували пам’ять жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
На Волині вшанували пам’ять жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
На Волині вшанували пам’ять жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
На Волині вшанували пам’ять жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
На Волині вшанували пам’ять жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
На Волині вшанували пам’ять жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
На Волині вшанували пам’ять жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО

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Теги: пам'ять, Волинь, Туличі
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