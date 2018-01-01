вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ресторації «Брама» щочетверга – 50% знижки*

У ресторації «Брама» щочетверга – 50% знижки*
Усіх, хто завітає в четвер ресторацію «Брама», яка знаходиться в ТРЦ «ПортCity», чекають шалені знижки.

Тож, відтепер смакувати хорошими стравами стало вигідніше.

Ви ще не спланували свій сніданок, обід та вечерю на четвер? Тоді Вас чекають у ресторації «Брама».

Так, щочетверга до 30.07 в закладі діє знижка на все меню гарячої лінії – 50%. Смакуйте улюбленими стравами без обмежень та умов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, Брама
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ресторації «Брама» щочетверга – 50% знижки*
Сьогодні, 16:01
На Волині вшанували пам’ять жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Сьогодні, 15:23
У Луцьку не дозволити встановити рекламу на газонах
Сьогодні, 15:13
На одній із вулиць Луцька «прикрутять» воду
Сьогодні, 15:00
У Києві в ліфті жорстоко вбили пенсіонерку
Сьогодні, 14:40
Схожі новини
У «ПортCity» – тиждень переваг* У «ПортCity» – тиждень переваг*
03 липень, 17:13
Допрем’єрний показ фільму у кінотеатрі Premier City* Допрем’єрний показ фільму у кінотеатрі Premier City*
03 липень, 14:25
У «ПортCity» на День шопоголіка розігрували подарунки. ФОТО У «ПортCity» на День шопоголіка розігрували подарунки. ФОТО
02 липень, 20:45
«Виграшне місце» у кінотеатрі «PremierCity»* «Виграшне місце» у кінотеатрі «PremierCity»*
27 червень, 16:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захистіть нашу книгарню: у Луцьку просять зберегти «Освіту»
Сьогодні, 12:07
 1
У ресторації «Брама» щочетверга – 50% знижки*
Сьогодні, 16:01
 0
На Волині вшанували пам’ять жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Сьогодні, 15:23
 0
У Луцьку не дозволити встановити рекламу на газонах
Сьогодні, 15:13
 0
На одній із вулиць Луцька «прикрутять» воду
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8