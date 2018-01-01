У ресторації «Брама» щочетверга – 50% знижки*





Тож, відтепер смакувати хорошими стравами стало вигідніше.



Ви ще не спланували свій сніданок, обід та вечерю на четвер? Тоді Вас чекають у ресторації «Брама».



Так, щочетверга до 30.07 в закладі діє знижка на все меню гарячої лінії – 50%. Смакуйте улюбленими стравами без обмежень та умов.

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