Луцьким посадовцям призначили «солідні» премії

У Луцьку в червні преміювали низку посадовців міської ради. Розмір надбавок коливається від 50 до 190 % посадового окладу.Про це йдеться у розпорядженні секретаря міської радиПремію у розмірі 190 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок призначили директору департаменту культури, начальнику управління розвитку підприємництва та рекламиУ розмірі 130 % посадового окладу премію отримали начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, начальник управління охорони здоров’я100 % посадового окладу надбавку призначили директору департаменту муніципальної варти, директору департаменту житлово-комунального господарстваУ розмірі 80 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок нагородили заступника директора департаменту культури. Рекомендували призначити премію радник міського голови Ігор Поліщук, заступник мера Григорій Недопад та управління культури.Премію у розмірі 50 % посадового окладу отримали: директор департаменту бюджету та фінансівта два її заступники; директор ЦНАПуі чотири заступники, а також начальник відділу адміністрування та інформаційно-аналітичних технологій; два заступники директора департаменту ЖКГ; заступник начальника управління охорони здоров’я; начальник управління освітита її заступник; начальник відділу управління майном міської комунальної власностіта заступник; начальник управління капітального будівництвата заступник; директор департаменту соціальної політикита три заступники; директор департаменту сім’ї, молоді та спортута заступник.Окрім того, премію у розмірі 150 % посадового окладу отримав заступник міського голови, 120 % - заступники мерата, радникаНа 250 % преміювали радника мера, на 100 % помічника міського голови, на 80 % - радницю мера