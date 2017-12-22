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Луцьким посадовцям призначили «солідні» премії

Луцьким посадовцям призначили «солідні» премії
У Луцьку в червні преміювали низку посадовців міської ради. Розмір надбавок коливається від 50 до 190 % посадового окладу.

Про це йдеться у розпорядженні секретаря міської ради Григорія Пустовіта.

Премію у розмірі 190 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок призначили директору департаменту культури Тетяні Гнатів, начальнику управління розвитку підприємництва та реклами Наталії Рибай.

У розмірі 130 % посадового окладу премію отримали начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан, начальник управління охорони здоров’я Микола Якимчук.

100 % посадового окладу надбавку призначили директору департаменту муніципальної варти Юлії Сиротинській, директору департаменту житлово-комунального господарства Юрію Красю.

У розмірі 80 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок нагородили заступника директора департаменту культури Андрія Ломагу. Рекомендували призначити премію радник міського голови Ігор Поліщук, заступник мера Григорій Недопад та управління культури.

Премію у розмірі 50 % посадового окладу отримали: директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова та два її заступники; директор ЦНАПу Лариса Карп’як і чотири заступники, а також начальник відділу адміністрування та інформаційно-аналітичних технологій; два заступники директора департаменту ЖКГ; заступник начальника управління охорони здоров’я; начальник управління освіти Зіновія Лещенко та її заступник; начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко та заступник; начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан та заступник; директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода та три заступники; директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик та заступник.

Окрім того, премію у розмірі 150 % посадового окладу отримав заступник міського голови Костянтин Петрочук, 120 % - заступники мера Григорій Недопад та Юрій Вербич, радника Анатолія Миронюка.

На 250 % преміювали радника мера Ігоря Поліщука, на 100 % помічника міського голови Бориса Смаля, на 80 % - радницю мера Мар'яну Сорочук.

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Теги: премії, посадовці, гроші, Луцька міська рада
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Коментарі 1
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Чим їм жити погано в країні. Нащо та Європа. За такі суми в Європі в тюрмі сиділи козли
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