На Волині затримали чоловіків, які незаконно зрізали дуб

У Ківерцівському районі затримали чоловіків, які різали дуби.Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.Факт самовільної рубки у Ківерцівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ» виявили працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування підприємства у вівторок, 3 липня. Згодом порушників затримали.На гарячому впіймати не вдалося – чоловіки встигли покинути місце самовільної рубки, хоч і залишили сліди злочину.Проте в результаті проведеної лісівниками операції вдалося вийти на слід тих, хто скоїв лісопорушення. Чоловік, якого затримали з бензопилою неподалік від місця пригоди, згодом сам зізнався, що працювали вони троє. Зрізали дуб з метою наживи.За фактом злочину склали протокол. Деревину та бензопилу вилучили. З метою встановлення міри покарання вивчаються деталі справи.