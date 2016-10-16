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На Волині затримали чоловіків, які незаконно зрізали дуб

На Волині затримали чоловіків, які незаконно зрізали дуб
У Ківерцівському районі затримали чоловіків, які різали дуби.

Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

Факт самовільної рубки у Ківерцівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ» виявили працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування підприємства у вівторок, 3 липня. Згодом порушників затримали.

На гарячому впіймати не вдалося – чоловіки встигли покинути місце самовільної рубки, хоч і залишили сліди злочину.

Проте в результаті проведеної лісівниками операції вдалося вийти на слід тих, хто скоїв лісопорушення. Чоловік, якого затримали з бензопилою неподалік від місця пригоди, згодом сам зізнався, що працювали вони троє. Зрізали дуб з метою наживи.

За фактом злочину склали протокол. Деревину та бензопилу вилучили. З метою встановлення міри покарання вивчаються деталі справи.

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Теги: дуб, дерево, рубка, Волинь, ліс
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Коментарі 1
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Нарешті будуть збережені ліси Волині. Ці поррушники зрізали половину лісу Волині. Щодня вивозили ешолонами ліс ви самі усі це бачили.
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