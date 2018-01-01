Очільник Волинської митниці став заступником голови фіскальної служби

Віктора Кривіцького та Євгена Бамбизова.



Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, - пише



"Призначили Кривіцького і Бамбизова", - повідомив Розенко. Раніше Кривіцький обіймав посаду начальника Волинської митниці ДФС, а Бамбизов очолював структурний підрозділ служби – Офіс з обслуговування великих платників податків.



Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряд схвалив кандидатуру директора департаменту фінансової політики Міністерства фінансів Юрія Гелетия на посаду заступника міністра фінансів України.



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