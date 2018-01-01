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Очільник Волинської митниці став заступником голови фіскальної служби

Очільник Волинської митниці став заступником голови фіскальної служби
Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні, 4 липня, призначив виконуючими обов'язки заступників голови Державної фіскальної служби (ДФС) Віктора Кривіцького та Євгена Бамбизова.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, - пише РБК-Україна.

"Призначили Кривіцького і Бамбизова", - повідомив Розенко. Раніше Кривіцький обіймав посаду начальника Волинської митниці ДФС, а Бамбизов очолював структурний підрозділ служби – Офіс з обслуговування великих платників податків.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряд схвалив кандидатуру директора департаменту фінансової політики Міністерства фінансів Юрія Гелетия на посаду заступника міністра фінансів України.

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Теги: Волинська митниця, Віктор
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