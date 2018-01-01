У Харківській області трагічно загинув військовий





Інцидент трапився у вівторок, 3 липня, - пише прес-служба командування у Facebook.



Зазначають, що Олександр Скус помер під час завантаження на залізничні платформи штатної броньованої техніки - він отримав травми, несумісні з життям.



Наразі проводиться розслідування обставин загибелі військовослужбовця.



Попередньо встановили, що причиною трагедії стало грубе порушення військовослужбовцем техніки безпеки при проведенні робіт.



В усіх військових частинах та установах оперативного командування вживаються термінові додаткові заходи щодо недопущення травмування військовослужбовців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чугуївському районі Харківської області стався нещасний випадок: помер механік-водій однієї із частин оперативного командування «Схід».Інцидент трапився у вівторок, 3 липня, - пише прес-служба командування у Facebook.Зазначають, щопомер під час завантаження на залізничні платформи штатної броньованої техніки - він отримав травми, несумісні з життям.Наразі проводиться розслідування обставин загибелі військовослужбовця.Попередньо встановили, що причиною трагедії стало грубе порушення військовослужбовцем техніки безпеки при проведенні робіт.В усіх військових частинах та установах оперативного командування вживаються термінові додаткові заходи щодо недопущення травмування військовослужбовців.

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