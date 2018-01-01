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У Харківській області трагічно загинув військовий

У Харківській області трагічно загинув військовий
У Чугуївському районі Харківської області стався нещасний випадок: помер механік-водій однієї із частин оперативного командування «Схід».

Інцидент трапився у вівторок, 3 липня, - пише прес-служба командування у Facebook.

Зазначають, що Олександр Скус помер під час завантаження на залізничні платформи штатної броньованої техніки - він отримав травми, несумісні з життям.

Наразі проводиться розслідування обставин загибелі військовослужбовця.

Попередньо встановили, що причиною трагедії стало грубе порушення військовослужбовцем техніки безпеки при проведенні робіт.

В усіх військових частинах та установах оперативного командування вживаються термінові додаткові заходи щодо недопущення травмування військовослужбовців.

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Теги: смерть, військовий, випадок
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