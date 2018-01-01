У Харківській області трагічно загинув військовий
Сьогодні, 21:03
У Чугуївському районі Харківської області стався нещасний випадок: помер механік-водій однієї із частин оперативного командування «Схід».
Інцидент трапився у вівторок, 3 липня, - пише прес-служба командування у Facebook.
Зазначають, що Олександр Скус помер під час завантаження на залізничні платформи штатної броньованої техніки - він отримав травми, несумісні з життям.
Наразі проводиться розслідування обставин загибелі військовослужбовця.
Попередньо встановили, що причиною трагедії стало грубе порушення військовослужбовцем техніки безпеки при проведенні робіт.
В усіх військових частинах та установах оперативного командування вживаються термінові додаткові заходи щодо недопущення травмування військовослужбовців.
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Інцидент трапився у вівторок, 3 липня, - пише прес-служба командування у Facebook.
Зазначають, що Олександр Скус помер під час завантаження на залізничні платформи штатної броньованої техніки - він отримав травми, несумісні з життям.
Наразі проводиться розслідування обставин загибелі військовослужбовця.
Попередньо встановили, що причиною трагедії стало грубе порушення військовослужбовцем техніки безпеки при проведенні робіт.
В усіх військових частинах та установах оперативного командування вживаються термінові додаткові заходи щодо недопущення травмування військовослужбовців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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