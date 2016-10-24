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Волинянам дешевше робитимуть операції на серці завдяки Світовому банку

Волинянам дешевше робитимуть операції на серці завдяки Світовому банку
У Волинську обласну клінічну лікарню надійшли «розхідники» для кардіохірургічних операцій.

Про це йдеться на сторінці facebook субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».

Так, 250 оксигенаторів для дорослих для операцій середньої складності з набором магістралей та 100 штучних клапанів серця сьогодні, 4 липня, розвантажили у Волинській обласній клінічній лікарні.

Фірма «Медітрейд» (MEDITRADE spol. s r.o.) виконала частину договору на постачання розхідних матеріалів для проведення кардіохірургічних операцій.

Загалом, відповідно до документів, ця фірма поставить на Волинь ще стільки ж оксигенаторів та 50 клапанів, але через кілька місяців. Це пов’язано з термінами зберігання цього стерильного матеріалу.

Завідувач кардіохірургічного відділення ВОКЛ Володимир Пецентій наголошує, що власне ці розхідні матеріали, закуплені за кошти Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», – від хорошого виробника і високої якості.

А група з управління Субпроектом уточнює, що вартість операцій на серці для пересічних волинян, які потребують цих втручань, суттєво знизиться. Адже їм тепер не доведеться платити по кількасот євро за розхідники. А придбані за кошти позики Світового банку оксигенатори та клапани надаватимуться пацієнтам на безоплатній основі.
До слова, загальна вартість контракту із ТОВ «Медітрейд» – 389 733,33 доларів США.
Волинянам дешевше робитимуть операції на серці завдяки Світовому банку
Волинянам дешевше робитимуть операції на серці завдяки Світовому банку
Волинянам дешевше робитимуть операції на серці завдяки Світовому банку
Волинянам дешевше робитимуть операції на серці завдяки Світовому банку
Волинянам дешевше робитимуть операції на серці завдяки Світовому банку
Волинянам дешевше робитимуть операції на серці завдяки Світовому банку


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Теги: лікарня, операція, медтехніка, Світовий банк
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