Волинянам дешевше робитимуть операції на серці завдяки Світовому банку
Сьогодні, 17:12
У Волинську обласну клінічну лікарню надійшли «розхідники» для кардіохірургічних операцій.
Про це йдеться на сторінці facebook субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».
Так, 250 оксигенаторів для дорослих для операцій середньої складності з набором магістралей та 100 штучних клапанів серця сьогодні, 4 липня, розвантажили у Волинській обласній клінічній лікарні.
Фірма «Медітрейд» (MEDITRADE spol. s r.o.) виконала частину договору на постачання розхідних матеріалів для проведення кардіохірургічних операцій.
Загалом, відповідно до документів, ця фірма поставить на Волинь ще стільки ж оксигенаторів та 50 клапанів, але через кілька місяців. Це пов’язано з термінами зберігання цього стерильного матеріалу.
Завідувач кардіохірургічного відділення ВОКЛ Володимир Пецентій наголошує, що власне ці розхідні матеріали, закуплені за кошти Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», – від хорошого виробника і високої якості.
А група з управління Субпроектом уточнює, що вартість операцій на серці для пересічних волинян, які потребують цих втручань, суттєво знизиться. Адже їм тепер не доведеться платити по кількасот євро за розхідники. А придбані за кошти позики Світового банку оксигенатори та клапани надаватимуться пацієнтам на безоплатній основі.
До слова, загальна вартість контракту із ТОВ «Медітрейд» – 389 733,33 доларів США.
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Про це йдеться на сторінці facebook субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».
Так, 250 оксигенаторів для дорослих для операцій середньої складності з набором магістралей та 100 штучних клапанів серця сьогодні, 4 липня, розвантажили у Волинській обласній клінічній лікарні.
Фірма «Медітрейд» (MEDITRADE spol. s r.o.) виконала частину договору на постачання розхідних матеріалів для проведення кардіохірургічних операцій.
Загалом, відповідно до документів, ця фірма поставить на Волинь ще стільки ж оксигенаторів та 50 клапанів, але через кілька місяців. Це пов’язано з термінами зберігання цього стерильного матеріалу.
Завідувач кардіохірургічного відділення ВОКЛ Володимир Пецентій наголошує, що власне ці розхідні матеріали, закуплені за кошти Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», – від хорошого виробника і високої якості.
А група з управління Субпроектом уточнює, що вартість операцій на серці для пересічних волинян, які потребують цих втручань, суттєво знизиться. Адже їм тепер не доведеться платити по кількасот євро за розхідники. А придбані за кошти позики Світового банку оксигенатори та клапани надаватимуться пацієнтам на безоплатній основі.
До слова, загальна вартість контракту із ТОВ «Медітрейд» – 389 733,33 доларів США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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