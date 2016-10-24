Волинянам дешевше робитимуть операції на серці завдяки Світовому банку

У Волинську обласну клінічну лікарню надійшли «розхідники» для кардіохірургічних операцій.Про це йдеться на сторінці facebook субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».Так, 250 оксигенаторів для дорослих для операцій середньої складності з набором магістралей та 100 штучних клапанів серця сьогодні, 4 липня, розвантажили у Волинській обласній клінічній лікарні.Фірма «Медітрейд» (MEDITRADE spol. s r.o.) виконала частину договору на постачання розхідних матеріалів для проведення кардіохірургічних операцій.Загалом, відповідно до документів, ця фірма поставить на Волинь ще стільки ж оксигенаторів та 50 клапанів, але через кілька місяців. Це пов’язано з термінами зберігання цього стерильного матеріалу.Завідувач кардіохірургічного відділення ВОКЛнаголошує, що власне ці розхідні матеріали, закуплені за кошти Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», – від хорошого виробника і високої якості.А група з управління Субпроектом уточнює, що вартість операцій на серці для пересічних волинян, які потребують цих втручань, суттєво знизиться. Адже їм тепер не доведеться платити по кількасот євро за розхідники. А придбані за кошти позики Світового банку оксигенатори та клапани надаватимуться пацієнтам на безоплатній основі.До слова, загальна вартість контракту із ТОВ «Медітрейд» – 389 733,33 доларів США.