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На Волині призначили керівника виконавчої служби

На Волині призначили керівника виконавчої служби
Призначено керівника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

Про це інформують на сторінці відомства у Facebook.

Так, з 4 липня 2018 року призначено Кустика Антона Ігоровича на посаду заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби — начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 03.07.2018 № 2490/к.

Нагадаємо, шо екс-начальника територіального управління юстиції у Волинській області Валентина Кухарика, якого звільнили 26 лютого 2018 року, поновили на посаді.

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Теги: юстиція, призначення, Кустик Антон
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