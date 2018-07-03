На Волині призначили керівника виконавчої служби





Про це інформують на сторінці відомства у



Так, з 4 липня 2018 року призначено Кустика Антона Ігоровича на посаду заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби — начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 03.07.2018 № 2490/к.



Валентина Кухарика, якого звільнили 26 лютого 2018 року, поновили на посаді.

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