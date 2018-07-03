На Волині призначили керівника виконавчої служби
Сьогодні, 17:24
Призначено керівника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
Про це інформують на сторінці відомства у Facebook.
Так, з 4 липня 2018 року призначено Кустика Антона Ігоровича на посаду заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби — начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 03.07.2018 № 2490/к.
Нагадаємо, шо екс-начальника територіального управління юстиції у Волинській області Валентина Кухарика, якого звільнили 26 лютого 2018 року, поновили на посаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сторінці відомства у Facebook.
Так, з 4 липня 2018 року призначено Кустика Антона Ігоровича на посаду заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби — начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 03.07.2018 № 2490/к.
Нагадаємо, шо екс-начальника територіального управління юстиції у Волинській області Валентина Кухарика, якого звільнили 26 лютого 2018 року, поновили на посаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Смугасті будні: як у луцькому зоопарку живе тигреня Тріша. ФОТО
Сьогодні, 17:38
На Волині призначили керівника виконавчої служби
Сьогодні, 17:24
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Сьогодні, 17:04