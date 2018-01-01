Волинянин за гроші підробляв документи на авто

У Нововолинську судитимуть 32-річного волинянина, який підробляв документи на авто.Так, у серпні 2017 року чоловік за винагороду у розмірі 1650 доларів США здійснив заміну ідентифікаційного номера кузова та номерних знаків автомобіля марки «Chrysler 300 TOURING», - інформує прес-служба прокуратури області.Крім цього, разом з невстановленим поки громадянином, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, він сфальсифікував та "збув" свідоцтва про реєстрацію цього та ще одного автомобіля – марки «Toyota RAV 4» - і довіреності на право користування та розпоряджання цими транспортними засобами.Чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290 та ч. 3 ст. 358 КК України.Невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.