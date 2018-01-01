вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин за гроші підробляв документи на авто

Волинянин за гроші підробляв документи на авто
У Нововолинську судитимуть 32-річного волинянина, який підробляв документи на авто.

Так, у серпні 2017 року чоловік за винагороду у розмірі 1650 доларів США здійснив заміну ідентифікаційного номера кузова та номерних знаків автомобіля марки «Chrysler 300 TOURING», - інформує прес-служба прокуратури області.

Крім цього, разом з невстановленим поки громадянином, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, він сфальсифікував та "збув" свідоцтва про реєстрацію цього та ще одного автомобіля – марки «Toyota RAV 4» - і довіреності на право користування та розпоряджання цими транспортними засобами.

Чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: документи, авто, підробка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні посилять покарання для п'яних водіїв
Сьогодні, 18:12
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 17:53
Волинянин за гроші підробляв документи на авто
Сьогодні, 17:48
Смугасті будні: як у луцькому зоопарку живе тигреня Тріша. ФОТО
Сьогодні, 17:38
На Волині призначили керівника виконавчої служби
Сьогодні, 17:24
Схожі новини
На Волині поліцейські затримали дві автівки з підробленими документами На Волині поліцейські затримали дві автівки з підробленими документами
21 травень, 12:38
На Волині зловили водія з «липовими» документами На Волині зловили водія з «липовими» документами
29 березень, 11:56
На Волині поліцейські вилучили у молодика Opel На Волині поліцейські вилучили у молодика Opel
30 травень, 12:12
Викрили іноземця, який жив у Луцьку за фальшивими документами Викрили іноземця, який жив у Луцьку за фальшивими документами
30 березень, 10:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захистіть нашу книгарню: у Луцьку просять зберегти «Освіту»
Сьогодні, 12:07
 1
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Загиблому волинянину можуть присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 18:41
 0
В Україні посилять покарання для п'яних водіїв
Сьогодні, 18:12
 0
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 17:53
 0
Медіа
відео
1/8