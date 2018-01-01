Волинянин за гроші підробляв документи на авто
Сьогодні, 17:48
У Нововолинську судитимуть 32-річного волинянина, який підробляв документи на авто.
Так, у серпні 2017 року чоловік за винагороду у розмірі 1650 доларів США здійснив заміну ідентифікаційного номера кузова та номерних знаків автомобіля марки «Chrysler 300 TOURING», - інформує прес-служба прокуратури області.
Крім цього, разом з невстановленим поки громадянином, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, він сфальсифікував та "збув" свідоцтва про реєстрацію цього та ще одного автомобіля – марки «Toyota RAV 4» - і довіреності на право користування та розпоряджання цими транспортними засобами.
Чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290 та ч. 3 ст. 358 КК України.
Невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
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Так, у серпні 2017 року чоловік за винагороду у розмірі 1650 доларів США здійснив заміну ідентифікаційного номера кузова та номерних знаків автомобіля марки «Chrysler 300 TOURING», - інформує прес-служба прокуратури області.
Крім цього, разом з невстановленим поки громадянином, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, він сфальсифікував та "збув" свідоцтва про реєстрацію цього та ще одного автомобіля – марки «Toyota RAV 4» - і довіреності на право користування та розпоряджання цими транспортними засобами.
Чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290 та ч. 3 ст. 358 КК України.
Невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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