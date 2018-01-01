Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 17:53
Двадцять сьомий номер газети «ВолиньPost» побачив світ у середу, 4 липня.
У ньому ви прочитаєте:
«Режим тирана».Чому вчителі й учні тікають зі школи, а батьки обіцяють бунт проти директора.
«Швейцарські тролейбуси для Луцька куплять дорожче майже на мільйон».
Олександр САВЧЕНКО: «Одна справа сидіти в тилу і допомагати на відстані, а інша – захищати країну на передовій».
У Луцьку відбулися урочистості з нагоди 3-ї річниці створення Національної поліції.
Cкандал тижня: «Хто збиратиме врожай на людських паях?»
ПолітОко: «Екс-«регіоналу» Башкаленку дали в оренду землю під луцьким ринком».
Злочин і кара: «Луцький міськрайонний суд виніс вирок у справі трьох бандитів, які рік тому у селі Нові Підцаревичі Маневицького району жорстоко побили 84-річного дідуся і відібрали в нього пенсію. Через два дні чоловік помер у лікарні».
Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Надзвичайне», «Тиждень у фотографіях».
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте придбати газету. Вона вже у продажу за акційною ціною – 1 гривня за примірник.
А тому, хто хоче отримувати газету в свою поштову скриньку в будь-якому населеному пункті Волині, нагадуємо: газету можна передплатити в будь-якому відділенні «Укрпошти». Зробіть це зараз, бо з часом роздрібна ціна продажу зростатиме.
Передплатний індекс – 60332.
Вартість видання з доставкою з серпня 2018 року:
на 1 місяць – 6,19 грн;
на 3 місяці – 16,87 грн;
до кінця року – 25, 75 грн.
Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. За передплату редакція не бере з читачів жодної копійки!
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У ньому ви прочитаєте:
«Режим тирана».Чому вчителі й учні тікають зі школи, а батьки обіцяють бунт проти директора.
«Швейцарські тролейбуси для Луцька куплять дорожче майже на мільйон».
Олександр САВЧЕНКО: «Одна справа сидіти в тилу і допомагати на відстані, а інша – захищати країну на передовій».
У Луцьку відбулися урочистості з нагоди 3-ї річниці створення Національної поліції.
Cкандал тижня: «Хто збиратиме врожай на людських паях?»
ПолітОко: «Екс-«регіоналу» Башкаленку дали в оренду землю під луцьким ринком».
Злочин і кара: «Луцький міськрайонний суд виніс вирок у справі трьох бандитів, які рік тому у селі Нові Підцаревичі Маневицького району жорстоко побили 84-річного дідуся і відібрали в нього пенсію. Через два дні чоловік помер у лікарні».
Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Надзвичайне», «Тиждень у фотографіях».
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте придбати газету. Вона вже у продажу за акційною ціною – 1 гривня за примірник.
А тому, хто хоче отримувати газету в свою поштову скриньку в будь-якому населеному пункті Волині, нагадуємо: газету можна передплатити в будь-якому відділенні «Укрпошти». Зробіть це зараз, бо з часом роздрібна ціна продажу зростатиме.
Передплатний індекс – 60332.
Вартість видання з доставкою з серпня 2018 року:
на 1 місяць – 6,19 грн;
на 3 місяці – 16,87 грн;
до кінця року – 25, 75 грн.
Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. За передплату редакція не бере з читачів жодної копійки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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