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Погода в Луцьку та Волинській області на 5 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на 5 липня
У четвер у Волинській області очікують мінливу хмарність.

Про це повідомляє ресурс Sinoptik.ua.

У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові опадів не передбачають.

Температура повітря вночі до +13…+15 градусів, удень – +25…+28. Вітер західний і південно-західний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями — дощ.

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Теги: погода, Луцьк
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