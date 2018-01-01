Погода в Луцьку та Волинській області на 5 липня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікують мінливу хмарність.
Про це повідомляє ресурс Sinoptik.ua.
У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові опадів не передбачають.
Температура повітря вночі до +13…+15 градусів, удень – +25…+28. Вітер західний і південно-західний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями — дощ.
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Про це повідомляє ресурс Sinoptik.ua.
У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові опадів не передбачають.
Температура повітря вночі до +13…+15 градусів, удень – +25…+28. Вітер західний і південно-західний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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