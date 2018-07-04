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Лучанин знайшов у лісі неймовірно великого гриба

Лучанин знайшов у лісі неймовірно великого гриба
Лучанин Геннадій Гулько знайшов у лісовому масиві "Гаразджа" рекордного гриба - діаметр його шапки становив аж 30 сантиметрів, а вага - 1,5 кілограма.

Про це повідомляє Експрес. online.

"Відверто кажучи, грибник я не такий уже й досвідчений.- І тому вважаю, що мені просто поталанило – назбирав корзинку грибів і раптом побачив велетенського красноголовця. Спершу навіть сам собі не повірив, бо розміри гриба дійсно вражали. Вдома поміряли – діаметр шапки гриба становив аж 30 сантиметрів. І завважив він рівно півтора кілограми", - розповів чоловік. Увечері з гриба приготували смачну вечерю - підсмажили його та запросили на частування сусідів.

Тепер лучанин знову чекає вихідних, аби вирушити до лісу.
Лучанин знайшов у лісі неймовірно великого гриба


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Теги: гриб, ліс
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