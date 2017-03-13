У районі на Волині оголосили жалобу через смерть атовця

смертю військовослжбовця Сергія Михальчука.



Про це повідомляють на сайті



Чоловік був мешканцем села Річиця та учасником операції Об’єднаних сил. Так, через жалобу на всій території Ратнівського району на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспустять Державні Прапори України.



Підприємствам, установам та організаціям у цей день запропонували відмінити заплановані культурно-розважальні заходи.



Прощання відбудеться 5 липня о 12.00 год від рідної домівки Сергія Михальчука в селі Річиця. Відспівування померлого відбудеться у храмі Святого Миколая с. Річиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі 5 липня оголосили днем жалоби у зв'язу зіПро це повідомляють на сайті Ратнівської РДА. Чоловік був мешканцем села Річиця та учасником операції Об’єднаних сил. Так, через жалобу на всій території Ратнівського району на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспустять Державні Прапори України.Підприємствам, установам та організаціям у цей день запропонували відмінити заплановані культурно-розважальні заходи.Прощання відбудеться 5 липня о 12.00 год від рідної домівки Сергія Михальчука в селі Річиця. Відспівування померлого відбудеться у храмі Святого Миколая с. Річиця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію