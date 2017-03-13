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У районі на Волині оголосили жалобу через смерть атовця

У районі на Волині оголосили жалобу через смерть атовця
У Ратнівському районі 5 липня оголосили днем жалоби у зв'язу зі смертю військовослжбовця Сергія Михальчука.

Про це повідомляють на сайті Ратнівської РДА.

Чоловік був мешканцем села Річиця та учасником операції Об’єднаних сил. Так, через жалобу на всій території Ратнівського району на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспустять Державні Прапори України.

Підприємствам, установам та організаціям у цей день запропонували відмінити заплановані культурно-розважальні заходи.

Прощання відбудеться 5 липня о 12.00 год від рідної домівки Сергія Михальчука в селі Річиця. Відспівування померлого відбудеться у храмі Святого Миколая с. Річиця.

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Теги: жалоба, боєць, смерть
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