У Луцьку «взялися» за вулицю, яка не бачила ремонту півстоліття





У місті тривають активні роботи з ремонту доріг та прибудинкових територій. Поки сприяють погодні умови, працівники підрядних організацій намагаються максимально швидко виконати великі об'єми робіт, - йдеться на сайті



Так, вулицях Петра Болбочана, Лермонтова, Смирнова та Уласа Самчука дорогу роблять із використанням технології влаштування щебеневого покриття з напівпросочуванням бітумною емульсією.



Перший заступник міського голови Григорій Недопад зауважив, що зокрема, на вулиці Уласа Самчука тривають роботи з влаштування каналізаційних люків, зроблене покриття. Усі роботи завершать за тиждень-два. Дорогу неодноазово прхали відремонувати, адже її не відновлювали понад 50 років.



Триває й капітальний ремонт дворів. Їх ремонтують комплексно, зокрема, відновлюється дорожнє покриття та тротуари, будуються чи реконструюються мережі зовнішнього освітлення, встановлюють дитячі та спортивні майданчики.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочали ремонтні роботи на вулиці Уласа Самчука, де покриття не відновлювали вже понад 50 років.У місті тривають активні роботи з ремонту доріг та прибудинкових територій. Поки сприяють погодні умови, працівники підрядних організацій намагаються максимально швидко виконати великі об'єми робіт, - йдеться на сайті Луцькради. Так, вулицях Петра Болбочана, Лермонтова, Смирнова та Уласа Самчука дорогу роблять із використанням технології влаштування щебеневого покриття з напівпросочуванням бітумною емульсією.Перший заступник міського головизауважив, що зокрема, на вулиці Уласа Самчука тривають роботи з влаштування каналізаційних люків, зроблене покриття. Усі роботи завершать за тиждень-два. Дорогу неодноазово прхали відремонувати, адже її не відновлювали понад 50 років.Триває й капітальний ремонт дворів. Їх ремонтують комплексно, зокрема, відновлюється дорожнє покриття та тротуари, будуються чи реконструюються мережі зовнішнього освітлення, встановлюють дитячі та спортивні майданчики.

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