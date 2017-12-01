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У Луцьку «взялися» за вулицю, яка не бачила ремонту півстоліття

У Луцьку «взялися» за вулицю, яка не бачила ремонту півстоліття
У Луцьку розпочали ремонтні роботи на вулиці Уласа Самчука, де покриття не відновлювали вже понад 50 років.

У місті тривають активні роботи з ремонту доріг та прибудинкових територій. Поки сприяють погодні умови, працівники підрядних організацій намагаються максимально швидко виконати великі об'єми робіт, - йдеться на сайті Луцькради.

Так, вулицях Петра Болбочана, Лермонтова, Смирнова та Уласа Самчука дорогу роблять із використанням технології влаштування щебеневого покриття з напівпросочуванням бітумною емульсією.

Перший заступник міського голови Григорій Недопад зауважив, що зокрема, на вулиці Уласа Самчука тривають роботи з влаштування каналізаційних люків, зроблене покриття. Усі роботи завершать за тиждень-два. Дорогу неодноазово прхали відремонувати, адже її не відновлювали понад 50 років.

Триває й капітальний ремонт дворів. Їх ремонтують комплексно, зокрема, відновлюється дорожнє покриття та тротуари, будуються чи реконструюються мережі зовнішнього освітлення, встановлюють дитячі та спортивні майданчики.










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Теги: ремонт, дорога, покриття
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