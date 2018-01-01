Героїня відомого серіаліті розказала про традиційний відпочинок на Світязі
Сьогодні, 08:12
Учасниця серіаліті "Київ вдень та вночі" на Новому каналі Таїсія Щурук має традицію кожного року відпочивати на Світязі.
Фото з чергового відпочинку дівчина виклала у Instagram, - пише Волинська правда.
Популярна акторка Таїсія Щурук, яка у серіаліті грає Тасю, розповіла, що кожного літа з сім’єю відпочиває на озері Світязь. також дівчина виклала фото, де вона радіє сонцю у хвилях волинської водойми, вказавши, що щорічний відпочинок тут - родинна традиція.
Довідково: Серіаліті - це серіал, який розгортається в реальному часі з реальними людьми. Герої - не актори, а звичайні люди, які опиняються в заданих сценарієм ситуаціях і проявляють в них свої природні, не підроблені емоції. Є ситуація. А що станеться далі, нікому не відомо. Все залежить від настрою і сприйняття героїв.
Сценарій задає лише загальний напрямок того, що відбувається в кадрі. Реакції героїв у тих чи інших ситуаціях спонтанні. Усе знімається з одного дубля.
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Фото з чергового відпочинку дівчина виклала у Instagram, - пише Волинська правда.
Популярна акторка Таїсія Щурук, яка у серіаліті грає Тасю, розповіла, що кожного літа з сім’єю відпочиває на озері Світязь. також дівчина виклала фото, де вона радіє сонцю у хвилях волинської водойми, вказавши, що щорічний відпочинок тут - родинна традиція.
Довідково: Серіаліті - це серіал, який розгортається в реальному часі з реальними людьми. Герої - не актори, а звичайні люди, які опиняються в заданих сценарієм ситуаціях і проявляють в них свої природні, не підроблені емоції. Є ситуація. А що станеться далі, нікому не відомо. Все залежить від настрою і сприйняття героїв.
Сценарій задає лише загальний напрямок того, що відбувається в кадрі. Реакції героїв у тих чи інших ситуаціях спонтанні. Усе знімається з одного дубля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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