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Героїня відомого серіаліті розказала про традиційний відпочинок на Світязі

Героїня відомого серіаліті розказала про традиційний відпочинок на Світязі
Учасниця серіаліті "Київ вдень та вночі" на Новому каналі Таїсія Щурук має традицію кожного року відпочивати на Світязі.

Фото з чергового відпочинку дівчина виклала у Instagram, - пише Волинська правда.

Популярна акторка Таїсія Щурук, яка у серіаліті грає Тасю, розповіла, що кожного літа з сім’єю відпочиває на озері Світязь. також дівчина виклала фото, де вона радіє сонцю у хвилях волинської водойми, вказавши, що щорічний відпочинок тут - родинна традиція.

Довідково: Серіаліті - це серіал, який розгортається в реальному часі з реальними людьми. Герої - не актори, а звичайні люди, які опиняються в заданих сценарієм ситуаціях і проявляють в них свої природні, не підроблені емоції. Є ситуація. А що станеться далі, нікому не відомо. Все залежить від настрою і сприйняття героїв.

Сценарій задає лише загальний напрямок того, що відбувається в кадрі. Реакції героїв у тих чи інших ситуаціях спонтанні. Усе знімається з одного дубля.
Героїня відомого серіаліті розказала про традиційний відпочинок на Світязі
Героїня відомого серіаліті розказала про традиційний відпочинок на Світязі
Героїня відомого серіаліті розказала про традиційний відпочинок на Світязі

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Теги: Київ вдень та вночі, серіаліті, Світязь
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