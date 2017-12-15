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На Волині розшукали сім братських могил закатованих українців

На Волині розшукали сім братських могил закатованих українців
На Волині відшукали 7 братських могил із тілами українців, яких вбили у часми Другої світової війни.

Раніше широкому загалу не було відомо про місця поховання вбитих тоді волинян – лише днями місцеві мешканці відшукали сім братських могил, - йдеться у сюжеті 5 каналу.

Пам'ять невинно закатованих українців під час Другої світової війни вшанували в селі Радовичі на Волині. Згідно з архівними документами, 75 років тому нацисти знищили понад сотню українських селян. За деякими історичними документами, жертв було набагато більше. Лише днями, завдяки місцевим мешканцям, стало відомо про сім могил, де масово поховані жертви розправи.

Валентина Яковініч — нащадок тих, кому вдалося вижити під час масового вбивства жителів сіл Туличів, Радовичі та хутора Абісінії.

"З нашої родини загинули 11 чоловік. Забили і спалили родину нашу. То вони побачили тільки по кісточках, хлопчику було 1,5 роки, маленький ще був з тієї родини нашої. А наші то були забиті. Тільки мати казала, що не можна було впізнати", - розповіла жінка.

Відомості щодо точної дати трагедії різняться. В архівах СБУ йдеться про 4-те липня 1943-го, за свідченнями місцевого населення — це сталося 24-го липня. Історики кажуть, що вбивали поляки, які служили в нацистській армії.

"Це цілеспрямоване винищення села, бо оточили з усіх сторін, щоби ніхто не тікав. А якщо хтось і втікав, то його добивав літак, який кружляв постійно над селом. І в полях, житах, це жита вже були спілі, і там добивав людей", – каже уродженка села Туличів Ніна Власюк.

Пам'ять про страчених односельців хвилиною мовчання та молитвою прийшли вшанувати їхні нащадки.

"Це трагедія нашої цілої родини. Ми завжди цей день пам'ятаємо, знаємо. Тут же, на Абісінії, теж загинуло 10 польських сімей, дві єврейські, дітей у загальній кількості 45", – згадує нащадок жертв конфлікту Василь Карпук.


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Теги: братська могила, розстріл
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