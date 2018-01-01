На шахтах «Волиньвугілля» відімкнули електрику

На шахтах державного підприємства "Волиньвугілля" відімкнули електропостачання через заборгованість по оплаті за електроенергію.Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників УкраїниЗа його словами, відімкнення стлося 4 липня із 2 зміни. Перестали подавати енергію «Регіональні електричні мережі»."Смотрящій за об'єднаннямне поспішає вирішувати це питання, як і сам Міністр енергетики та вугільної промисловості. Цікаво те, що структура, яка підпорядкована Міністру, а саме - ДП «Регіональні електричні мережі» створює проблеми для іншої структури, яка теж підпорядкована Міненерговугілля", - йдеться у дописі.Нагадаємо, нещодавно нововолинські гірники на знак протесту, однак за деякий час