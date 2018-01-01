На шахтах «Волиньвугілля» відімкнули електрику
Сьогодні, 02:19
На шахтах державного підприємства "Волиньвугілля" відімкнули електропостачання через заборгованість по оплаті за електроенергію.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець,
За його словами, відімкнення стлося 4 липня із 2 зміни. Перестали подавати енергію «Регіональні електричні мережі».
"Смотрящій за об'єднанням Андрій Вєнгрін не поспішає вирішувати це питання, як і сам Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Цікаво те, що структура, яка підпорядкована Міністру, а саме - ДП «Регіональні електричні мережі» створює проблеми для іншої структури, яка теж підпорядкована Міненерговугілля", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, нещодавно нововолинські гірники на знак протесту залишилися під землею, однак за деякий час піднялися на поверхню.
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Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець,
За його словами, відімкнення стлося 4 липня із 2 зміни. Перестали подавати енергію «Регіональні електричні мережі».
"Смотрящій за об'єднанням Андрій Вєнгрін не поспішає вирішувати це питання, як і сам Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Цікаво те, що структура, яка підпорядкована Міністру, а саме - ДП «Регіональні електричні мережі» створює проблеми для іншої структури, яка теж підпорядкована Міненерговугілля", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, нещодавно нововолинські гірники на знак протесту залишилися під землею, однак за деякий час піднялися на поверхню.
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