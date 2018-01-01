вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» затримали крадену автівку, яку розшукував Інтерпол. ФОТО

На «Ягодині» затримали крадену автівку, яку розшукував Інтерпол. ФОТО
На пункті пропуску «Ягодин» затримали автомобіль Toyota Camry, який значився у базі даних Інтерполу, як крадений.

Інцидент трапився вночі, 2 липня, - пише прес-служба Північного регіонального управління Держприкордонслужби.

Автомобіль викрали у Одесі на початку лютого 2018 року.

Зазначають, що Toyota - 2017 року випуску. Автомобіль вилучили представники поліції.
На «Ягодині» затримали крадену автівку, яку розшукував Інтерпол. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, викрадення, злочин, Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 5 липня
Сьогодні, 09:00
Поради волинянам, які їдуть у відпустку за кордон
Сьогодні, 08:55
На «Ягодині» затримали крадену автівку, яку розшукував Інтерпол. ФОТО
Сьогодні, 08:36
На Львівщині зіткнулися два автомобілі: постраждала дитина
Сьогодні, 08:25
Героїня відомого серіаліті розказала про традиційний відпочинок на Світязі
Сьогодні, 08:12
Схожі новини
Волинські прикордонники зупинили чотири автомобілі з фальшивими номерами Волинські прикордонники зупинили чотири автомобілі з фальшивими номерами
03 червень, 14:13
Троє лучан викрали автомобіль і тікали від поліцейських. ФОТО Троє лучан викрали автомобіль і тікали від поліцейських. ФОТО
29 травень, 11:16
На «Ягодині» затримали Mercedes, якого розшукував Інтерпол На «Ягодині» затримали Mercedes, якого розшукував Інтерпол
26 травень, 16:02
У волинянина митники вилучили авто за мільйон У волинянина митники вилучили авто за мільйон
27 квітень, 13:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захистіть нашу книгарню: у Луцьку просять зберегти «Освіту»
04 липень, 12:07
 1
Курс валют у Луцьку на 5 липня
Сьогодні, 09:00
 0
Поради волинянам, які їдуть у відпустку за кордон
Сьогодні, 08:55
 0
На «Ягодині» затримали крадену автівку, яку розшукував Інтерпол. ФОТО
Сьогодні, 08:36
 0
На Львівщині зіткнулися два автомобілі: постраждала дитина
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8