На «Ягодині» затримали крадену автівку, яку розшукував Інтерпол. ФОТО





Інцидент трапився вночі, 2 липня, - пише прес-служба Північного регіонального управління Держприкордонслужби.



Автомобіль викрали у Одесі на початку лютого 2018 року.



Зазначають, що Toyota - 2017 року випуску. Автомобіль вилучили представники поліції.



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