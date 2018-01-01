На «Ягодині» затримали крадену автівку, яку розшукував Інтерпол. ФОТО
Сьогодні, 08:36
На пункті пропуску «Ягодин» затримали автомобіль Toyota Camry, який значився у базі даних Інтерполу, як крадений.
Інцидент трапився вночі, 2 липня, - пише прес-служба Північного регіонального управління Держприкордонслужби.
Автомобіль викрали у Одесі на початку лютого 2018 року.
Зазначають, що Toyota - 2017 року випуску. Автомобіль вилучили представники поліції.
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Інцидент трапився вночі, 2 липня, - пише прес-служба Північного регіонального управління Держприкордонслужби.
Автомобіль викрали у Одесі на початку лютого 2018 року.
Зазначають, що Toyota - 2017 року випуску. Автомобіль вилучили представники поліції.
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