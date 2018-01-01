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У Канаді жінка влаштувала різанину: поранені 4 людей

У Канаді жінка влаштувала різанину: поранені 4 людей
У Канаді жінка влаштувала різанину просто в автобусі, внаслідок чого постраждали четверо осіб.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на CTV News.

Інцидент трапився у Бремптоні, Онтаріо. Жінка напала на чотирьох осіб: чоловіка 49 років і трьох жінок 28, 19 та 18 років. Чоловіка доправили в травматичний центр Торонто, а жінок - до місцевої лікарні.

Причини нападу наразі невідомі, проте 20-річна Джейд Нельсон перебуває у відділку поліції. Її підозрюють у чотирьох замахах на вбивство.

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Теги: різанина, Канада
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