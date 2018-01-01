У Канаді жінка влаштувала різанину: поранені 4 людей





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Інцидент трапився у Бремптоні, Онтаріо. Жінка напала на чотирьох осіб: чоловіка 49 років і трьох жінок 28, 19 та 18 років. Чоловіка доправили в травматичний центр Торонто, а жінок - до місцевої лікарні.



Причини нападу наразі невідомі, проте 20-річна Джейд Нельсон перебуває у відділку поліції. Її підозрюють у чотирьох замахах на вбивство.

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