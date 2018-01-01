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У Луцьку BMW «на бляхах» зніс два стовпи. ФОТО

У Луцьку BMW «на бляхах» зніс два стовпи. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Чорновола, 22 автомобіль BMW на іноземній реєстрації збив два стовпи.

Про це у спільноті «Свідомість лучан» написав Сергій Ярославович.

Він зазначив, що аварія трапилася у середу, 4 липня, поблизу ковзанки «Снігова королева».

«...о 17:45 молодий водій БМВ на бляхах не впорався з керуванням та зніс бетонного стовба, який в свою чергу повалив ще один стовб. Можливо дріфтануть рішив...» - пише лучанин.
У Луцьку BMW «на бляхах» зніс два стовпи. ФОТО
У Луцьку BMW «на бляхах» зніс два стовпи. ФОТО
У Луцьку BMW «на бляхах» зніс два стовпи. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Чорновола, бляха
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