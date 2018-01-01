У Луцьку BMW «на бляхах» зніс два стовпи. ФОТО





Про це у спільноті «Свідомість лучан» написав Сергій Ярославович.



Він зазначив, що аварія трапилася у середу, 4 липня, поблизу ковзанки «Снігова королева».



«...о 17:45 молодий водій БМВ на бляхах не впорався з керуванням та зніс бетонного стовба, який в свою чергу повалив ще один стовб. Можливо дріфтануть рішив...» - пише лучанин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Чорновола, 22 автомобіль BMW на іноземній реєстрації збив два стовпи.Про це у спільноті «Свідомість лучан» написавВін зазначив, що аварія трапилася у середу, 4 липня, поблизу ковзанки «Снігова королева».«...о 17:45 молодий водій БМВ на бляхах не впорався з керуванням та зніс бетонного стовба, який в свою чергу повалив ще один стовб. Можливо дріфтануть рішив...» - пише лучанин.

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