У Луцьку зловили 3-ох людей з наркотиками
Сьогодні, 09:39
У Луцьку на вулиці Карбишева патрульні затримали двох людей з наркотиками.
Перевіривши чоловіка й жінку, виявили при них пластикові ємності з прозорою рідиною, схожою на наркотичну, а також шприц, - інформує Патрульна поліція Волині.
Пізніше, на вулиці Ломоносова, помітили підозрілого громадянина, в якого знайшли кілька наркотичних таблеток.
В обох випадках на місце викликали слідчо-оперативну групу.
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Перевіривши чоловіка й жінку, виявили при них пластикові ємності з прозорою рідиною, схожою на наркотичну, а також шприц, - інформує Патрульна поліція Волині.
Пізніше, на вулиці Ломоносова, помітили підозрілого громадянина, в якого знайшли кілька наркотичних таблеток.
В обох випадках на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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