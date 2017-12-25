У Луцьку зловили 3-ох людей з наркотиками





Перевіривши чоловіка й жінку, виявили при них пластикові ємності з прозорою рідиною, схожою на наркотичну, а також шприц, - інформує Патрульна поліція Волині.



Пізніше, на вулиці Ломоносова, помітили підозрілого громадянина, в якого знайшли кілька наркотичних таблеток.



В обох випадках на місце викликали слідчо-оперативну групу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карбишева патрульні затримали двох людей з наркотиками.Перевіривши чоловіка й жінку, виявили при них пластикові ємності з прозорою рідиною, схожою на наркотичну, а також шприц, - інформує Патрульна поліція Волині.Пізніше, на вулиці Ломоносова, помітили підозрілого громадянина, в якого знайшли кілька наркотичних таблеток.В обох випадках на місце викликали слідчо-оперативну групу.

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