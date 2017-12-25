вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку зловили 3-ох людей з наркотиками

У Луцьку зловили 3-ох людей з наркотиками
У Луцьку на вулиці Карбишева патрульні затримали двох людей з наркотиками.

Перевіривши чоловіка й жінку, виявили при них пластикові ємності з прозорою рідиною, схожою на наркотичну, а також шприц, - інформує Патрульна поліція Волині.

Пізніше, на вулиці Ломоносова, помітили підозрілого громадянина, в якого знайшли кілька наркотичних таблеток.

В обох випадках на місце викликали слідчо-оперативну групу.

У Луцьку зловили 3-ох людей з наркотиками
У Луцьку зловили 3-ох людей з наркотиками
У Луцьку зловили 3-ох людей з наркотиками

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Подробиці самогубства атовця у Нововолинську
Сьогодні, 09:52
Просять допомогти коштами на ремонт бусів атовцям
Сьогодні, 09:40
У Луцьку зловили 3-ох людей з наркотиками
Сьогодні, 09:39
У Луцьку BMW «на бляхах» зніс два стовпи. ФОТО
Сьогодні, 09:33
У Канаді жінка влаштувала різанину: поранені 4 людей
Сьогодні, 09:31
Схожі новини
У Ковелі чоловік під «наркотою» керував автівкою У Ковелі чоловік під «наркотою» керував автівкою
02 липень, 09:39
Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії
16 червень, 12:23
У Луцьку патрульні рятували чоловіків, які «відпочивали» у під’їздах У Луцьку патрульні рятували чоловіків, які «відпочивали» у під’їздах
25 грудень, 2017, 11:06
Нічний Луцьк: патрульні спіймали чоловіків з наркотиками Нічний Луцьк: патрульні спіймали чоловіків з наркотиками
28 листопад, 2017, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захистіть нашу книгарню: у Луцьку просять зберегти «Освіту»
04 липень, 12:07
 1
Лучанин позичив авто у знайомого і не повернув
Сьогодні, 11:04
 0
Зухвале вбивство на Сумщині: тіла 3-ох чоловіків закопали в полі
Сьогодні, 10:34
 0
Інформаційні атаки на «АТБ» посилюються*
Сьогодні, 10:14
 0
Подробиці самогубства атовця у Нововолинську
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8