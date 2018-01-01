Просять допомогти коштами на ремонт бусів атовцям
Сьогодні, 09:40
Бійцям, які наразі воюють на Сході, потрібно полагодити два медичних мікроавтобуси.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Сергій Приходько.
Він розповів, що два медичних буса потребують негайного ремонту. Одному із них потрібен двигун, іншому - коробка передач.
«На все це потрібно 26 000 грн. або 900 $» - зауважив волонтер.
«Я не буду казати наскільки це важливо, техніка для медичної служби, це і так зрозуміло. Одна з машин знімалась у фільмі "Кіборги"» - пише Сергій Приходько.
Реквізити для переказів коштів:
1. Картка ПриватБанк для допомоги: 5168755609206061 Беляєв Денис.
2. Грошові перекази Western Union, MoneyGram, RIA, IntelExspres тощо (отримувач : Bilonog Olga).
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Сергій Приходько.
Він розповів, що два медичних буса потребують негайного ремонту. Одному із них потрібен двигун, іншому - коробка передач.
«На все це потрібно 26 000 грн. або 900 $» - зауважив волонтер.
«Я не буду казати наскільки це важливо, техніка для медичної служби, це і так зрозуміло. Одна з машин знімалась у фільмі "Кіборги"» - пише Сергій Приходько.
Реквізити для переказів коштів:
1. Картка ПриватБанк для допомоги: 5168755609206061 Беляєв Денис.
2. Грошові перекази Western Union, MoneyGram, RIA, IntelExspres тощо (отримувач : Bilonog Olga).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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