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Просять допомогти коштами на ремонт бусів атовцям

Просять допомогти коштами на ремонт бусів атовцям
Бійцям, які наразі воюють на Сході, потрібно полагодити два медичних мікроавтобуси.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Сергій Приходько.

Він розповів, що два медичних буса потребують негайного ремонту. Одному із них потрібен двигун, іншому - коробка передач.

«На все це потрібно 26 000 грн. або 900 $» - зауважив волонтер.

«Я не буду казати наскільки це важливо, техніка для медичної служби, це і так зрозуміло. Одна з машин знімалась у фільмі "Кіборги"» - пише Сергій Приходько.

Реквізити для переказів коштів:

1. Картка ПриватБанк для допомоги: 5168755609206061 Беляєв Денис.
2. Грошові перекази Western Union, MoneyGram, RIA, IntelExspres тощо (отримувач : Bilonog Olga).

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Теги: ремонт, АТО, збір коштів, бус, ООС, Схід
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