Просять допомогти коштами на ремонт бусів атовцям

Бійцям, які наразі воюють на Сході, потрібно полагодити два медичних мікроавтобуси.Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтерВін розповів, що два медичних буса потребують негайного ремонту. Одному із них потрібен двигун, іншому - коробка передач.«На все це потрібно 26 000 грн. або 900 $» - зауважив волонтер.«Я не буду казати наскільки це важливо, техніка для медичної служби, це і так зрозуміло. Одна з машин знімалась у фільмі "Кіборги"» - пише Сергій Приходько.Реквізити для переказів коштів:1. Картка ПриватБанк для допомоги: 51687556092060612. Грошові перекази Western Union, MoneyGram, RIA, IntelExspres тощо (отримувач : Bilonog Olga).