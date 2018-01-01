Подробиці самогубства атовця у Нововолинську
Сьогодні, 09:52
У Нововолинську 4-го липня учасника АТО виявили в себе вдома повішеним на шафі.
Заступник начальника Нововолинського відділу поліції Сергій Галащук повідомив, що чоловіка 1988-го року народження, який два рази був у зоні АТО, знайшли повішеним. Він намотав на шию волосінь та прив’язав до шафи, - пише БУГ.
Додають також, що перед цим він спробував укоротити собі віку, порізавши вени, на місці було багато крові.
Атовець вчинив суїцид після сварки зі своєю співмешканкою – така версія поліції. ЇЇ вдома не було, виявили тіло чоловіка бабуся з тіткою.
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Заступник начальника Нововолинського відділу поліції Сергій Галащук повідомив, що чоловіка 1988-го року народження, який два рази був у зоні АТО, знайшли повішеним. Він намотав на шию волосінь та прив’язав до шафи, - пише БУГ.
Додають також, що перед цим він спробував укоротити собі віку, порізавши вени, на місці було багато крові.
Атовець вчинив суїцид після сварки зі своєю співмешканкою – така версія поліції. ЇЇ вдома не було, виявили тіло чоловіка бабуся з тіткою.
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