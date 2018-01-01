Подробиці самогубства атовця у Нововолинську





Заступник начальника Нововолинського відділу поліції Сергій Галащук повідомив, що чоловіка 1988-го року народження, який два рази був у зоні АТО, знайшли повішеним. Він намотав на шию волосінь та прив’язав до шафи, - пише



Додають також, що перед цим він спробував укоротити собі віку, порізавши вени, на місці було багато крові.



Атовець вчинив суїцид після сварки зі своєю співмешканкою – така версія поліції. ЇЇ вдома не було, виявили тіло чоловіка бабуся з тіткою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 4-го липня учасника АТО виявили в себе вдома повішеним на шафі Заступник начальника Нововолинського відділу поліціїповідомив, що чоловіка 1988-го року народження, який два рази був у зоні АТО, знайшли повішеним. Він намотав на шию волосінь та прив’язав до шафи, - пише БУГ Додають також, що перед цим він спробував укоротити собі віку, порізавши вени, на місці було багато крові.Атовець вчинив суїцид після сварки зі своєю співмешканкою – така версія поліції. ЇЇ вдома не було, виявили тіло чоловіка бабуся з тіткою.

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